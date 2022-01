Futbolista del Athletic va en contra de la Supercopa: “No tiene sentido jugar en Arabia”

Duros cuestionamientos. Las semifinales de la Supercopa de España han despertado diversas sensaciones entre los hinchas. Si bien el certamen contará con un clásico entre Real Madrid y Barcelona, para algunos es un error que un torneo tan importante se juegue fuera del país. Uno de los primeros en pronunciarse fue Raúl García. El atacante no le encontró ningún sentido disputar el trofeo en otro continente.

“Para mí no tiene sentido jugar en Arabia. Es un campeonato que se juega en nuestro país e ir a otro no tiene mayor recorrido. No tiene sentido irse hasta allí para jugar ”, manifestó el experimentado futbolista en conferencia de prensa.

Athletic Bilbao podría medirse ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Foto: AFP

Asimismo, consideró que los cambios de los últimos años ya no se enfocan en los espectadores y lamentó que el factor comercial sea el más importante en el deporte.

“El fútbol ha cambiado porque ya no se piensa en el aficionado. Nos hemos olvidado de lo básico. Ahora valen los patrocinios y generar. Nos hemos olvidado de disfrutar de la familia y de los horarios cómodos para todos. De cuando yo empecé a ahora ha cambiado mucho y me da pena”, acotó.

Por otra parte, el jugador de 35 años se pronunció sobre el duro enfrentamiento que tendrá su equipo ante el Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la competición.

“Este club siempre sale por historia a decir quiénes somos. Y en esta competición no la vemos de otra manera. Dando el nivel que podemos dar podemos volver a ganar. Es un torneo con una dificultad real porque juegas con los equipos que mejor han estado el año pasado, pero ya lo hemos conseguido. Vamos con todas las ganas y el convencimiento”, finalizó.