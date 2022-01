La Supercopa de Arabia y no de España: ¿por qué se juega el certamen en el país árabe?

La Supercopa de España inicia este miércoles 12 de enero con un partidazo que protagonizarán FC Barcelona vs. Real Madrid. El clásico español se traslada por primera vez en la historia a territorio extranjero, y en esta ocasión, será Arabia Saudita quien albergue este duelo.

Justamente, la elección del país árabe por parte de la Real Federación Españolan (RFEF), presidida por Luis Rubiales, fue muy controversial. En el 2020, medios españoles publicaron que la UEFA recomendaba a los países europeos no llevar torneos a lugares donde el acceso al público femenino estuviera restringido.

“ El Comité Ejecutivo recomendará a las 55 asociaciones nacionales y a todos los clubes europeos que no jueguen partidos en países en los que las mujeres tengan acceso restringido a los estadios ”, menciona UEFA.

Ante ello, en la RFEF respondieron que planeaban utilizar el fútbol para promover un cambio. “El fútbol se puede utilizar como herramienta de cambio y transformación de una sociedad o como bloqueo”.

Fajos de billetes: la Supercopa de España en Arabia Saudita por una gran suma de dinero

Por otro lado, el plano económico es una de las razones fuertes por el cual la Supercopa de España se disputa en Arabia Saudita. Diario Marca publicó el último domingo 9 de enero que existe un contrato entre las autoridades españoles y el país árabe para desarrollar esta competencia hasta 2029 a cambio de un gran suma de dinero.

“Si se cumple el contrato hasta 2029, la Supercopa le reportaría a las arcas de la Federación y al fútbol español entre 240 millones y 320 millones de euros garantizados , dinero que iría a parar a los participantes y al futbol modesto”, señala el medio español.

Raúl Albiol, jugador del Athletic Bilbao, inconforme con jugar la Supercopa de España en Arabia Saudita

En la previa de la Supercopa de España, el capitán del Athletic Bilbao, Raúl Albiol, habló en conferencia de prensa y dejó en claro su postura sobre realizar este certamen en Arabia Saudita.

“ Yo soy muy claro. Para mí no tiene sentido (organizarlo afuera). Es sencillo. Estamos jugando un campeonato que se juega en nuestro país e irse otro lugar a jugar, no tiene el sentido que todos sabemos que tiene. No hay mucho más recorrido que eso. Polémicas aparte, no quiero entrar. Para mí lo principal es que no tiene sentido”, declaró.

Por otro lado, hay que precisar que Athletic Bilbao es el vigente campeón de la Supercopa de España. En la anterior edición, se impuso por 3-2 al FC Barcelona en la final. Ahora, buscará llegar al partido definitorio, pero antes deberá enfrentar a Atlético Madrid en la semifinal .

¿Cuándo inicia la Supercopa de España?

La Supercopa de España 2022 empieza este miércoles 12 de enero con la primera semifinal entre FC Barcelona vs. Real Madrid. La otra llave se llevará a cabo el jueves 13 de enero entre Atlético Madrid vs. Athletic Bilbao.

¿Dónde se jugará la Supercopa de España?

El FC Barcelona vs. Real Madrid y el Atlético Madrid vs. Athletic Bilbao se jugarán en el King Fahd Stadium de Riyadh, Arabia Saudita, recinto que lleva el nombre del rey saudí Fah bin Abd Aziz.

¿Cuándo es el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España?

El partido de las semifinales de la Supercopa de España entre el FC Barcelona vs. Real Madrid se llevará a cabo este miércoles 12 de enero.

¿A qué hora es el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España?

El clásico entre FC Barcelona vs. Real Madrid está pactado para que se lleve a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española).