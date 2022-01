Jimmy Valoyes sobre el partido contra la selección peruana: “Espero poder ayudar”

No se lo esperaba. La selección peruana sorprendió a sus aficionados al dar a conocer que se disputará un partido amistoso ante el combinado de extranjeros de la Liga 1 Betsson. Al parecer la sorpresa no fue exclusiva de los hinchas, algunos futbolistas del medio local también mostraron su asombro ante esta convocatoria. Uno de estos fue Jimmy Valoyes, el central colombiano consideró que este cotejo será una gran experiencia.

“Solo sé que he sido elegido, pero no sé más, ni a qué hora viajo, no tengo más detalles. Sería hermoso enfrentar a los mejores jugadores del entorno peruano ”, manifestó el defensor en diálogo con Radio Ovación.

“No tenía conocimiento que iban a hacer este partido, ni que iban a seleccionar extranjeros pero no me esperaba que pudiera ser tomado en cuenta debido a que implica gastos. Pensé que iban a seguir entrenando con los menores o con los clubes de Lima. Pero estoy feliz porque he sido tomado en cuenta, espero servir de ayuda para los intereses de la selección ”, añadió.

Por otra parte, el futbolista del Sport Huancayo mencionó que su nuevo entrenador, el argentino Carlos Desio, busca implantar una idea de juego que se pueda imponer en todos los estadios, sin importar la localía.

“Lo que nos trasmite el técnico es que podamos convencernos de lo que podamos lograr. La idea es jugar igual en todas las plazas que nos toque, sea el rival que sea, que el equipo tenga una identidad marcada tanto de visita como de local, sin importar la plaza o el rival”, puntualizó.

Posible once de los extranjeros de la Liga 1 Betsson

Portero: Diego Melián

Defensas: Edy Rentería, Leandro Fleitas, Jimmy Valoyes y José Ramírez

Volante: Édgar Benítez, Arquímedes Figuera, Donald Millán, Gaspar Gentile y Arley Rodríguez

Delanteros: Roberto Ovelar.

Lista de convocados extranjeros de la Liga 1 Betsson para jugar ante Perú

Diego Melián, Alexis Rodríguez, Emiliano Ciucci y Roberto Ovelar (Deportivo Municipal)

Édgar Benítez, Pablo Míguez y Arley Rodríguez (Alianza Lima)

Jairo Vélez, Leandro Fleitas y Arquímedes Figuera (Club UCV)

Christian Limousin y José Ramírez (Academia Cantolao)

Jimmy Valoyes y Víctor Perlaza (Sport Huancayo)

Donald Millán y Gaspar Gentile (UTC)

Edy Rentería (Sport Boys)

Kevin Serna (ADT)

¿A qué hora y dónde juegan Perú vs. extranjeros de la Liga 1?

El partido entre la selección peruana y los extranjeros de la Liga 1 se disputará este 12 de enero a partir de las 9.30 a. m. en la Videna y será transmitido en vivo por la app FPF Play.