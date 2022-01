Partidos de hoy, lunes 10 de enero del 2022: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (selección peruana, Liga 1 o segunda división), principales ligas (LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX o Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana o Champions League).

Esta segunda semana de 2022 inicia con grandes partidos, como el Espanyol vs. Elche por la liga española. Este encuentro está programado para las 3.00 p. m. en territorio peruano.

En otra parte de Europa se disputa la FA Cup, donde el Manchester United medirá fuerzas ante el Aston Villa por la tercera ronda.

Cruzando el charco, en África, empezó la Copa Africana de Naciones, que ofrecerá cuatro interesantes duelos, como Senegal vs. Zimbawe, Guinea vs. Malawi, Marruecos vs. Ghana y Comoras vs. Gabón.

Por otro lado, en Norteamérica, la Liga MX femenina traerá una nueva jornada con cruces como el Necaxa vs. Tigres o el América vs. Atlas. A continuación, conoce la programación completa de los encuentros de este lunes.

LaLiga - España

Espanyol vs. Elche

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Satar Plus, FOX Sports 1 Brasil

Serie A - Italia

Torino vs. Fiorentina

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Star Plus, DAZN, SporTV

Primeira Liga - Portugal

Gil Vicente vs. Vitoria Guimaraes

Hora: 3.15 p. m.

Canal: SporTV

FA Cup - Inglaterra

Manchester United vs. Aston Villa

Hora: 2.55 p. m.

Canal: Star Plus, ESPN

Copa Africana de Naciones

Senegal vs. Zimbawe

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Star Plus, YouTube

Guinea vs. Malawi

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Star Plus, YouTube

Marruecos vs. Ghana

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Star Plus, YouTube

Comoras vs. Gabón

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star Plus, YouTube

Liga MX - Femenil