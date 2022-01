Copa Africana 2022: triunfo de Senegal, derrota de Ghana y los otros resultados del torneo

La Copa Africana de Naciones 2022 arrancó el domingo 9 de enero con una polémica victoria del anfitrión Camerún por 2-1 ante Burkina Faso. Ese mismo día Cabo Verde derrotó 1-0 a Etiopía, equipo que contó con el primer expulsado de la competencia: Yared Bayeh.

Este lunes 10 también se disputaron enfrentamientos por el grupo B y grupo C, fecha en la que aún no se registran empates, pero sí victorias ajustadas. El primer cotejo del día lo disputaron Senegal vs. Zimbabue, en la que la estrella del Liverpool, Sadio Mané, anotó el único tanto del duelo sobre el final del partido. Tras una mano en el área de su rival, el senegalés marcó de penal a los 90+7′.

Gol de Sadio Mané

Los otros integrantes del grupo B también se enfrentaron; el compromiso finalizó con un triunfo 1-0 de Guinea sobre Malaui. El gol llegó a los 35 minutos y lo hizo el defensor Issiaga Sylla, jugador del Toulouse FC de la Ligue 2 de Francia.

En cuanto al grupo C, Ghana no inició de la mejor manera y cayó vencido 1-0 por Marruecos. Fue Sofiane Boufal quien le dio la victoria a su selección con un tanto a los 83 minutos.

Gol de Sofiane Boufal

Además, Gabón no necesitó del delantero del Arsenal, Pierre Aubameyang, para sumar sus primeros tres puntos en la Copa África. Los panteras se impusieron 1-0 contra Comores, con un tanto de Aaron Boupendza a los 16′.

Gol de Aaron Boupendza

¿Cómo quedaron los grupos de la Copa África 2022?

Luego que la primera fecha ya se haya jugado en tres de los seis grupos, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera:

Grupo A de la Copa Africana 2022. Foto: captura

Grupo B de la Copa Africana 2022. Foto: captura