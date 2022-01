VER PSG vs. Lyon EN VIVO: hora y canal para ver el duelo por la fecha 20 de la Ligue 1

PSG vs. Lyon se juega este domingo 9 de diciembre por la vigésima jornada de la Ligue 1. El encuentro será en el estadio Parc Olympique Lyonnais y está pactado para la 2.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora francesa). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

PSG vs. Lyon: previa del partido

Los parisinos son un conjunto mermado debido a las bajas por lesión, enfermedad y torneos de selecciones, no podrá contar con jugadores clave para este gran duelo. La ausencia más llamativa es la de Lionel Messi.

No obstante, los dirigidos por Mauricio Pochettino, de todas maneras, querrán buscar su primer victoria del año en la liga local. Su principal arma en ataque será Kylian Mbappé, quien es el actual goleador del equipo. La estrella francesa lleva nueve goles y ocho asistencias en 17 partidos disputados.

Por su parte, los locales buscarán ser el segundo equipo en la actual campaña que logre vencer al PSG. A la espera que puedan contar Lucas Paqueta desde el inicio del encuentro, Houssem Aouar se postula como principal conductor del equipo que dirige Peter Bosz.

PSG vs. Lyon: rol arbitral

Francois Letexier - Árbitro principal

Mehdi Rahmouni y Erwan Finjean - Árbitros asistentes

Bastien Dechepy - Cuarto árbitro

PSG vs. Lyon: posibles alineaciones

PSG: Keylor Navas; Colin Dagba, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes; Xavi Simons, Kylian Mbappé, Mauro Icardi. DT: Mauricio Pochettino.

Lyon: Anthony Lopes; Damien Da Silva, Jérôme Boateng, Castello Lukeba; Malo Gusto, Thiago Mendes, Maxence Caqueret, Emerson Palmieri, Xherdan Shaqiri, Houssem Aouar; Moussa Dembélé DT: Peter Bosz.

Mbappé y Lopes son figuras y titulares indiscutibles en sus equipos. Foto: composición/ AFP

PSG vs. Lyon: historial reciente

19.09.21 | PSG vs. Lyon (2-1) | Ligue 1

21.03.21 | Lyon vs. PSG (2-4) | Ligue 1

13.12.20 | PSG vs. Lyon (0-1) | Ligue 1

04.04.20 | PSG vs. Lyon (0-0) | Copa de la liga

09.02.20 | PSG vs. Lyon (4-2) | Ligue 1

¿A qué hora juegan PSG vs. Lyon EN VIVO?

En horario peruano, el choque PSG vs. Lyon se disputará desde las 2.45 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Inglaterra: 8.45 p. m.

PSG vs. Lyon en su último encuentro, los parisinos ganaron 2-1. Foto: EFE

¿Cómo ver PSG vs. Lyon vía Star Plus ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Lyon por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Lyon?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Lyon, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el PSG vs. Lyon?

El escenario escogido para el PSG vs. Lyon es el estadio Parc Olympique Lyonnais, casa deportiva localizada en Décines-Charpieu, Francia, que cuenta con una capacidad para más de 59.000 espectadores.

PSG vs. Lyon: pronósticos casas de apuestas

Gana PSG Empate Gana Lyon Betsson 1.98 3.70 3.55 Inkabet 2.00 3.80 3.50 Doradobet 2.00 3.80 3.40 Meridianbet 2.08 3.73 3.33 Te apuesto 1.93 3.80 3.45

Próximos partidos del PSG

Próximos partidos del Lyon

Tabla de posiciones Ligue 1

Lionel Messi solo lleva anotados un solo gol y cuatro asistencias en el torneo francés. Foto: EFE

PSG: Lionel Messi es baja para este partido

Según informó el Paris Saint-Germain en su parte médico, Messi no está convocado para este partido debido a que sigue en tratamiento luego de dar positivo al virus días atrás. “Lionel Messi continuará con su protocolo de recuperación individual post-COVID-19 durante los próximos días ”, anunció el conjunto parisino.

Además, dieron a conocer la relación de sus otras ausencias: “Ángel di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa y Gianluigi Donnarumma continúan su aislamiento debido a COVID-19″, informó el club.

Ligue 1: últimos campeones del torneo