Barco y las palabras que recibió de Chemo: “No va a haber cosa más linda que jugar en la ‘U’”

Alfonso Barco, flamante refuerzo de Universitario de Deportes, reveló que, cuando recibió la oferta del conjunto merengue, no dudó en aceptarla. Asimismo, confesó lo que le dijo José ‘Chemo’ Del Solar antes de estampar su firma por los cremas. Cabe destacar que el estratega de la César Vallejo es tío del mediocampista.

“Cuando me apareció la oportunidad de jugar en la ‘U’, ni la pensé. Toda mi familia es hincha y yo soy muy hincha. Nunca lo pude decir porque jugaba en otros equipos, pero mi viejo se muere por la ‘U’. ‘Chemo’ ni qué hablar”, subrayó

“Fui a hablar con ‘Chemo’ a su casa. Es muy cercano a mí, sobre todo en temas de fútbol, me aconseja mucho. Me dijo, ‘bueno, si te sale esto... que no va a haber cosa más linda que jugar en la ‘U’”, añadió.

Por último, Alfonso Barco habló sobre sus objetivos para este 2022 con la ‘mica’ de Universitario de Deportes. “Mis objetivos personales son ayudar al equipo a lo que demanda la hinchada y el club, que es campeonar, y hacer una Copa Libertadores muy buena”, finalizó.

Universitario de Deportes: Valera habló sobre una posible oferta para jugar en el extranjero

El conjunto merengue tiene su plantel armado y uno de sus jugadores principales es Álex Valera, quien se alista para disputar su segunda temporada con la camiseta crema. Sin embargo, en los últimos días el exartillero de Deportivo Llacuambamba ha sido nombrado para ser uno de los fichajes de San Lorenzo, que contrató a Pedro Troglio como nuevo DT para la temporada.

En una entrevista en el programa Fútbol Como Cancha de RPP, el artillero fue claro sobre su situación: “Estoy concentrado con Universitario. El que maneja esos temas es mi representante. No tengo nada formal por ahora, soy jugador de la ‘U’ y estoy enfocado en salir campeón”, indicó.