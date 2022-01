El primer título del año: Rafael Nadal gana el ATP 250 de Melbourne

Rafael Nadal está de regreso. Luego de superar una lesión que lo tuvo ausente durante siete meses desde la segunda mitad del 2021, el tenista español vuelve al ruedo y gana su primer título del año en el ATP 250 de la ciudad de Melbourne. Con este triunfo, el actual número 2 del mundo suma su campeonato 89 en la categoría individual.

“ Tener un trofeo debajo del brazo significa mucho después de haber estado tanto tiempo parado. Me siento privilegiado y un tío muy afortunado por estar aquí otra vez y volver de algunos momentos complicados por las lesiones. No puedo estar más feliz”, señaló Nadal tras vencer a su contrincante, el estadounidense Maxime Cressy, en un encuentro que culminó por 7-6 (6) y 6-3 y donde el norteamericano no dejó las cosas fáciles para el deportista de Mallorca.

Rafael Nadal va ganando, a lo mínimo, un torneo por año desde el 2004, un récord de 18 años en el que supera al serbio Novak Djokovic, que posee una marca como ganador de 17 temporadas consecutivas.

Preparación para el Australian Open

El torneo ATP 250 será una buena preparación para Rafael Nadal de cara al Australian Open, que inicia el próximo 17 de enero. No obstante, pese al triunfo y a la notable ausencia de Novak Djokovic en el primer Grand Sland de tenis del año, la raqueta española dijo no sentirse favorito para alzar el título. “Las expectativas son muy altas por todo lo que he ganado, pero en el deporte las cosas cambian muy rápido”, enfatizó, luego de ganar su reciente trofeo.