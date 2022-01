Reemplazaría a Mbappé: Romelu Lukaku sería fichado por PSG la próxima temporada

Las aguas parecen estar calmadas en el Chelsea luego de la cómoda victoria por 5-1 ante Chesterfield en la FA Cup. Días atrás, la interna estuvo movida por las declaraciones que hizo Romelu Lukaku, quien expresó estar incómodo en el conjunto londinense. Además, se especula que el belga estaría en la mira del PSG.

Según informó el diario The Sun, el delantero de los blues sería elegido por la directiva parisina para ser el reemplazo de Kylian Mbappé, jugador que no ha renovado contrato y, por si fuera poco, todo hace indicar que no lo hará para irse a un nuevo equipo en el próximo verano europeo.

“El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, supuestamente es un gran admirador de Lukaku y lo está considerando como un reemplazo del francés ”, publicó The Sun este domingo 9 de enero.

Lukaku lleva ocho goles y dos asistencias con el Chelsea en la actual temporada. Foto: EFE

Pese a que Romelu Lukaku se disculpó con la gente del Chelsea por sus declaraciones, su situación no habría cambiado y esto podría ser aprovechado por Paris Saint-Germain.

Por otro lado, la fuente mencionada también revela que el cuadro de la Ligue 1 pondría sobre la mesa una oferta de 75 millones de euros por el pase de Lukaku.

Lukaku expresó estar descontento en el Chelsea

En los últimos días del 2021, Romelu Lukaku habló con la prensa y dejó en claro que no se sentía a gusto en el Chelsea, sobre todo con el sistema de juego que se aplica en el cuadro blue.