Klay Thompson: ¿cómo era la NBA y el mundo la última vez que jugó?

Este domingo 9 de enero fue un día especial para los amantes del básquet, de la NBA y del deporte en general. Klay Thompson reapareció en una cancha luego de 2 años, 6 meses y 25 días. Su regreso oficial con Golden State Warriors se dio en un partido contra Cleveland Cavaliers, pero… ¿cuánto ha cambiado el mundo desde la última vez que jugó?

Klay Thompson, desgracia tras desgracia

El escolta de 31 años estuvo en la pista por última vez en un juego oficial el pasado 13 de junio del 2019 . En dicha ocasión, los Warriors perdieron 114-110 contra Toronto Raptors, pero el basquetbolista sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. No era un duelo cualquiera, se trataba del sexto juego de las Finales de aquella temporada, en la cual su equipo quedó subcampeón.

Durante su recuperación, en noviembre del 2020, cuando estaba entrenando aún alejado de sus compañeros, pasó lo peor: se desgarró el Tendón de Aquiles y quedó descartado para toda la campaña 2020/2012. Stephen Curry también se lesionó el cuadro californiano tuvo un bajón catastrófico.

¿Cuánto cambió la NBA?

Klay Thompson hizo 17 puntos, e rebotes y 1 asistencia ante los Cavaliers. Foto: Twitter NBA

A la par de su alejamiento del terreno de juego, el mundo también cambió y, hoy en día, es otro. El coronavirus invadió el mundo y paralizó todos los deportes . Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks fueron los campeones de la NBA en un contexto único en la historia con la presencia de la COVID-19.

La mejor liga de básquet del mundo ha cambiado considerablemente en estos dos años y medio que no ha jugado Thompson. El club en el cual milita ya no tiene a Kevin Durant, que ya disputa su tercera temporada con Brooklyn Nets, una franquicia de temer que tiene a un tridente de infarto junto a Kyrie Irving y James Harden, quienes aún no fichaban por el elenco neoyorquino.

Anthony Davis militaba en los New Orleans Pelicans; posteriormente, se unió a LeBron James en Los Angeles Lakers y en el 2020 se consagraron campeones de la NBA. Kawhi Leonard aún no salía campeón con los Raptors y no daba el batacazo al moverse a Los Angeles Clippers junto a Paul George. Kobe Bryant, su ídolo y modelo a seguir, aún seguía vivo.

Klay, más vivo que nunca

Klay Thompson nunca fue un jugador más en la NBA y mucho menos en los Warriors. Posee un palmarés envidiable y tiene números de infarto. Ha sido tres veces campeón absoluto de la NBA, cinco veces All Star, Rookie del año en el 2012, campeón olímpico en Río 2014 y campeón mundial con la selección estadounidense.