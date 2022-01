¿A qué hora y dónde ver partido entre PSG vs. Lyon EN VIVO por la Ligue 1 de Francia?

PSG vs. Lyon se juega este domingo 9 de diciembre por la vigésima jornada de la Ligue 1. El encuentro se desarrollará en el estadio Parc Olympique Lyonnais y está pactado para la 2.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora francesa). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Kylian Mbappé asumirá los galones del líder de los parisinos dentro del campo ante las ausencias conocidas de Lionel Messi y Neymar Junior.

PSG vs. Lyon: ficha del partido

Partido PSG vs. Lyon ¿Cuándo juegan? Domingo 9 de enero ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus ¿Dónde juegan? Parc Olympique Lyonnais (Lyon)

¿A qué hora juega PSG vs. Lyon?

En horario peruano, el choque PSG vs. Lyon se disputará desde las 2.45 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Inglaterra: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Lyon?

Si te encuentras en Latinoamérica, ESPN y Star+ serán los canales oficiales que transmitirán el partido en vivo entre PSG vs. Lyon. Sin embargo, te mostramos qué otras señales online y en directo pasarán el duelo por la Ligue 1.

Perú: Star+, ESPN

¿Dónde ver PSG vs. Lyon EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Lyon por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

PSG vs. Lyon: alineaciones probables

PSG: Keylor Navas; Colin Dagba, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes; Xavi Simons, Kylian Mbappé, Mauro Icardi. DT: Mauricio Pochettino.

Keylor Navas; Colin Dagba, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes; Xavi Simons, Kylian Mbappé, Mauro Icardi. Mauricio Pochettino. Lyon: Anthony Lopes; Damien Da Silva, Jérôme Boateng, Castello Lukeba; Malo Gusto, Thiago Mendes, Maxence Caqueret, Emerson Palmieri, Xherdan Shaqiri, Houssem Aouar; Moussa Dembélé DT: Peter Bosz.

¿Dónde se jugará el partido PSG vs. Lyon?

El escenario escogido para el PSG vs. Lyon es el estadio Parc Olympique Lyonnais, casa deportiva localizada en Décines-Charpieu, Francia, que cuenta con una capacidad para más de 59.000 espectadores.