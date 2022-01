Copa Africana 2022: fixture, horarios, dónde ver y grupos de la competencia

La Copa Africana de Naciones 2022 arrancó el 9 de enero con la victoria del anfitrión, Camerún, contra Burkina Faso por 2-1. Argelia, actual campeón del torneo, es parte del grupo E, mientras que Egipto, de Mohamed Salah, pertenece al grupo D. Conoce el calendario de la trigésima tercera edición de la competencia más importante de África.

Vincent Aboubakar marcó el primer doblete de la Copa Africana en el triunfo 2-1 de Camerún sobre Burkina Faso. Foto: Twitter/@CAF_Online

Copa Africana 2022: fase de grupos

Grupo A

Burkina Faso

Cabo Verde

Camerún

Etiopía

Grupo B

Guinea

Malaui

Senegal

Zimbabue

Grupo C

Comoras

Gabón

Ghana

Marruecos

Grupo D

Egipto

Guinea-Bissau

Nigeria

Sudán

Grupo E

Argelia

Costa de Marfil

Guinea Ecuatorial

Sierra Leona

Grupo F

Gambia

Malí

Mauritania

Túnez

Fixture de la Copa Africana de Naciones 2022

Los partidos de fase de grupos se empezaron a jugar este domingo 9 de enero y continuarán hasta el 20 de este mes.

Grupo A

Domingo 9:

11.00 a. m. Camerún 2-1 Burkina Faso (Estadio Paul Biya, Yaundé).

Burkina Faso (Estadio Paul Biya, Yaundé). 2.00 p. m. Etiopía 0-1 Cabo Verde (Estadio Paul Biya, Yaundé).

Jueves 13:

11.00 a. m. Camerún vs. Etiopía (Estadio Paul Biya, Yaundé)

2.00 p. m. Cabo Verde vs. Burkina Faso (Estadio Paul Biya, Yaundé).

Lunes 17:

11.00 a. m. Cabo Verde vs. Camerún (Estadio Paul Biya, Yaundé)

11.00 a. m. Burkina Faso vs. Etiopía (Estadio Kouekong, Bafoussam).

Grupo B

Lunes 10:

8.00 a. m. Senegal vs. Zimbabue (Estadio Kouekong, Bafoussam)

11.00 a. m. Guinea vs. Malaui (Estadio Kouekong, Bafoussam).

Viernes 14:

8.00 a. m. Senegal vs. Guinea (Estadio Kouekong, Bafoussam)

11.00 a. m. Malaui vs. Zimbabue (Estadio Kouekong, Bafoussam).

Martes 18:

11.00 a. m. Malaui vs. Senegal (Estadio Kouekong, Bafoussam)

11.00 a. m. Zimbabue vs. Guinea (Estadio Ahmadou Ahidjo, Yaundé).

Grupo C

Lunes 10:

11.00 a. m. Marruecos vs. Ghana (Estadio Ahmadou Ahidjo, Yaundé)

2.00 p. m. Comoras vs. Gabón (Estadio Ahmadou Ahidjo, Yaundé).

Viernes 14:

11.00 a. m. Marruecos vs. Comoras (Estadio Ahmadou Ahidjo, Yaundé)

2.00 p. m. Gabón vs. Ghana (Estadio Ahmadou Ahidjo, Yaundé).

Martes 18

2.00 p. m. Gabón vs. Marruecos (Estadio Ahmadou Ahidjo, Yaundé)

2.00 p. m. Ghana vs. Comoras (Estadio Roumde Adjia, Garua).

Grupo D

Martes 11:

11.00 a. m. Nigeria vs. Egipto (Estadio Roumdé Adjia, Garua)

2.00 p. m. Sudán vs. Guinea-Bissau (Estadio Roumdé Adjia, Garua).

Sábado 15:

11.00 a. m. Nigeria vs. Sudán (Estadio Roumdé Adjia, Garua)

2.00 p. m. Guinea-Bissau vs. Egipto (Estadio Roumdé Adjia, Garua).

Miércoles 19:

2.00 p. m. Guinea-Bissau vs. Nigeria (Estadio Roumde Adjia, Garua)

2.00 p. m. Egipto vs. Sudán (Estadio Ahmadou Ahidjo, Yaundé).

Grupo E

Martes 11:

8.00 a. m. Argelia vs. Sierra Leona (Estadio Japoma, Duala).

Miércoles 12:

2.00 p. m. Guinea Ecuatorial vs. Costa de Marfil (Estadio Japoma, Duala).

Domingo 16:

11.00 a. m. Costa de Marfil vs Sierra Leona (Estadio Japoma, Duala)

2.00 p. m. Argelia vs. Guinea Ecuatorial (Estadio Japoma, Duala).

Jueves 20:

11.00 a. m. Costa Marfil vs. Argelia (Estadio Japoma, Duala)

11.00 a. m. Sierra Leona vs. Guinea Ecuatorial (Estadio Limbe, Limbe).

Grupo F

Miércoles 12:

8.00 a. m. Túnez vs. Malí (Estadio Limbe, Limbe)

11.00 a. m. Mauritania vs. Gambia (Estadio Limbe, Limbe).

Domingo 16:

8.00 a. m. Gambia vs. Malí (Estadio Limbe, Limbe)

11.00 a. m. Túnez vs. Mauritania (Estadio Limbe, Limbe).

Jueves 20:

2.00 p. m. Gambia vs. Túnez (Estadio Limbe, Limbe)

2.00 p. m. Malí vs. Mauritania (Estadio Japoma, Duala).

Calendario de la Copa Africana 2022: fase eliminatoria

Luego de que se disputen todos los enfrentamientos por la primera fase, los dos primeros puestos de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasifican a los octavos de final.

Octavos de final

Del 23 al 26 de enero.

Cuartos de final

Del 29 al 30 de enero.

Semifinal

Del 2 al 3 de febrero.

Final

6 de febrero.

¿Cómo ver la Copa Africana 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la Copa Africana de Naciones 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver la Copa Africana 2022?

Para acceder a Star Plus para ver la Copa Africana de Naciones 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.