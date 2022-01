ESPN EN VIVO Juventus vs. Roma por Serie A: sigue la transmisión vía Star Plus

Juventus vs. Roma EN VIVO se enfrentan HOY, domingo 9 de enero, por la jornada 21 de la Serie A desde las 12.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico de Roma, encuentro que será televisado por ESPN y por el servicio streaming de Star Plus.

Para que no te pierdas ningún detalle de este cotejo, sigue la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS gracias a la cobertura especial de La República Deportes.

Juventus vs. Roma: ficha del partido

Serie A Juventus vs. Roma ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 9 de enero ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico ¿Canal? ESPN y Star Plus.

La previa del Juventus vs. Roma

La cita entre el Roma, del portugués José Mourinho, y el Juventus Turín en el Estadio Olímpico romano, ya casi determinante en la pugna por una plaza en la próxima Liga de Campeones, destaca en una vigésima primera jornada de la Serie A afectada por el repunte de contagios por coronavirus, que impedirá la disputa de al menos tres encuentros: Cagliari-Bolonia, Torino-Fiorentina y Udinese-Atalanta .

El cruce clave será en el Olímpico, cuando un Roma en total emergencia defensiva, sin el holandés Rick Karsdorp ni Gianluca Mancini, expulsado en la última jornada, reciba al Juventus de Massimiliano Allegri.

Ambos equipos vienen de unos resultados negativos, pues la Loba cayó 1-3 en el campo del Milan y la Vecchia Signora no pasó del 1-1 en casa ante un Nápoles lastrado por las ausencias.

Juventus, quinto, está a tres puntos de los puestos de Liga de Campeones y con un partido más con respecto al Atalanta; el Roma es séptimo, a tres del equipo turinés y a seis de la cuarta posición.

Con información de EFE

¿A qué hora juegan Juventus vs. Roma?

Perú: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

¿Cómo ver EN VIVO el Juventus vs. Roma?

Para ver EN VIVO el Juventus vs. Roma deberás sintonizar la señal de ESPN o entrar a la plataforma de Star Plus.

¿Dónde VER EN VIVO Juventus vs. Roma vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Juventus vs. Roma ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Juventus vs. Roma por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles alineaciones del Juventus vs. Roma

Juventus : Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot, McKennie; Dybala, Bernardeschi y Morata.

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Cristante, Veretout, Karsdorp, Viña; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini y T. Abraham.

Últimos partidos entre Juventus vs. Roma