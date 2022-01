El candente duelo en redes entre Gerard Piqué y Unai Emery

La última fecha de la liga española trajo consigo varias polémicas. Una de las más resaltantes fue un gol anulado al Villarreal en su duelo ante Atlético de Madrid. Tras dicho encuentro, el técnico del Submarino Amarillo, Unai Emery, puso el grito en el cielo y aprovechó para recordar un yerro arbitral contra el FC Barcelona.

“Penales fueron las manos de Piqué y luego él dijo que no. Ayer se refería a los tweets del partido Real Madrid vs. Valencia. Se mete en otros partidos, pero tiene que ser sincero y no confundir a la gente”, explicó. La respuesta del zaguero azulgrana no se hizo esperar.

“Habla una persona que tres años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai”, respondió Gerard Piqué a través de su cuenta oficial de Twitter. El defensor hizo referencia a unas declaraciones del técnico español sobre la recordada remontada del Barza al PSG.

Gerard Piqué llegó al Barza en la temporada 2008-2009. Foto: Captura Twitter Gerard Piqué

Hace algún tiempo, Emery señaló que “del 6-1 del Barza al PSG cambiaría al árbitro”. Como se recuerda, en aquel recordado encuentro, el técnico español manejaba los hilos del conjunto parisino. La goleada en los octavos de final de la Champions League 2016-2017 fue una de las causas de la salida del entrenador ibérico.