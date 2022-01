Futbolista del Atlético Paranaense salvó de morir tras el desprendimiento de rocas

El río Furnas, en el estado de Minas Gerais en Brasil, se convirtió en el escenario de una impactante catástrofe. El último sábado 8 de enero, las imágenes de un terrible accidente en que una pared rocosa se desprendía y caía sobre tres embarcaciones de turistas, que se encontraban en el lugar, dieron la vuelta al mundo entero. La tragedia dejó diez fallecidos, una treintena de heridos y un buen número de desaparecidos que siguen siendo buscados por los equipos de rescate.

Precisamente, Gustavo Braga, jugador sub-20 del club Athletico Paranaense, se encontraba en el sitio de los hechos cuando sucedió el infortunio. Así lo detalló por medio de sus historias en sus cuentas de redes sociales. “Cuando sucedió, nos íbamos y solo pude escucharlo. Fueron cinco minutos. No presenciamos el hecho, pero estábamos cerca. Para no ponernos nerviosos, el marinero nos dijo que se había caído una piedra, pero no teníamos ni idea de qué era”, contó Braga, junto a sus padres, que lo acompañaron en el paseo.

Finalmente, Braga publicó un mensaje junto a las instantáneas que se tomó mientras se encontraba en la turística cascada. “Gratitud a Dios”, señaló en la misiva.

Gustavo Braga agradeció los mensajes tras accidente. Foto: Instagram Gustavo Braga

Crece número de muertes

En las últimas horas, la cifra de fallecidos tras el accidente en el río Furnas ascendió de siete a diez. La información se dio a conocer luego de que los equipos de rescate encontraran los cuerpos de los últimos tres desaparecidos en la zona de la tragedia. La catástrofe también dejó varios heridos, muchos de ellos con lesiones leves.