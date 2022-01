Roman Reigns defendería su campeonato universal ante Seth Rollins en WWE Royal Rumble 2022

Durante el último programa de SmackDown, celebrado el 7 de enero en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, el gerente general de la marca azul, Adam Pearce, quiso conversar con Roman Reigns acerca de su próximo rival en WWE Royal Rumble 2022; sin embargo, el ‘Jefe tribal’ lo expulsó de su camerino porque quería ver la lucha de sus primos, The Usos, ante The New Day por los campeonatos en pareja, misma que los samoanos ganaron.

Además, el actual monarca de SmackDown le dijo al exluchador que escogiera a quien quiera porque ya había derrotado a todos . Una vez que finalizó el combate en parejas y con un Roman satisfecho, se escuchó que golpeaban su puerta con el recordado tema de The Shield y quien hacía el llamado era Seth Rollins, quien solo atinó a reírse y dejó notablemente preocupado a la ‘Cabeza de la mesa’.

Seth Rollins carea a Roman Reigns al final de SmackDown

Roman Reigns vs. Seth Rollins: ¿cuándo fue la última vez que se enfrentaron?

Durante el SmackDown del 11 de octubre de 2019, los excompañeros lucharon un mano a mano. En aquel entonces, ambos tenían actitudes de ‘face’ y el combate terminó en descalificación luego que The Fiend interviniera para atacar a Rollins.

WWE Royal Rumble 2022

El primer camino hacia WrestleMania tendrá lugar el 29 de enero de 2022 desde The Dome at America’s Center en Saint Louis, Misuri. El evento de pago ya cuenta con algunas luchas confirmadas, la más resaltantes, aparte de las batallas reales, será la de Brock Lesnar vs. Bobby Lashley por el Campeonato de la WWE.

WWE Royal Rumble 2022: luchas confirmadas