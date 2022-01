Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: cómo y dónde ver partido por la fecha 20 de LaLiga

Real Madrid vs. Valencia se miden EN VIVO en partido por la fecha 20 de LaLiga Santander 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este sábado 8 de enero. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star+ a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el mítico Estadio Santiago Bernabéu. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Real Madrid vs. Valencia EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Karim Benzema, Vinicius, y más.

No empezó nada bien el 2022 para el Real Madrid, líder en solitario de LaLiga Santander. Los merengues encajaron su segundo gol más temprano de la presente campaña y cayeron por 1-0 en su visita al Getafe, dando vida a sus perseguidores.

Ubicado en la zona media de la tabla, el Valencia también fue derrotado en su último compromiso liguero a pesar de ser favorito. Obviamente, los ches no gozan de tal condición en su 87.ª visita al Real Madrid en Primera (RM: 63 victorias, 14 empates, VCF: nueve victorias), y si logran asaltar el Bernabéu y sumar los tres puntos, equilibrarán su registro no siendo favoritos en el campeonato actual.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Valencia ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 8 de enero del 2022 ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas Vásquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Vinícius Jr. y Benzema

DT. Carlo Ancelotti

Valencia: Ciellessen; Correira, Diakhaby, Alderete, Cayá; Racic, Guillamón, Wass, Hélder Costa; Maxi y Guedes

DT. José Bordalás.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia EN VIVO?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Valencia EN VIVO?

Perú: ESPN Peru, Star+

España: Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 1

Argentina: ESPN Argentina, Star+

Bolivia: Star+, ESPN Peru

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN Brasil

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: ESPN Colombia, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Colombia

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN Peru

Reino Unido: LaLigaTV

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: Star+, ESPN Peru

Venezuela: ESPN Colombia, Star+.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Valencia?

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Valencia debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.