‘El Puma’ Carranza en el día de su cumpleaños: “Vivo agradecido”

Para la hinchada de Universitario, cada 8 de enero es un día especial, ya que uno de sus máximos ídolos cumple años. José Luis ‘El Puma’ Carranza celebra este sábado un año más de vida y en las redes sociales fue tendencia; los fanáticos y personas del mundo fútbol hicieron llegar sus saludos al eterno ídolo de los cremas.

El portador del dorsal ‘22′ de la ‘U’ conversó con radio Ovación en este día tan único y lo primero que hizo fue agradecer a todos los hinchas merengues por mandarle mensajes de aliento. Asimismo, recordó a sus pares exfutbolistas que lo acogieron en la institución estudiantil cuando era joven e indicó que gracias a ellos es lo que es ahora.

Universitario de Deportes dedicó un emotivo video al 'Puma' Carranza.

“ Yo estoy agradecido al país por siempre darme cariño , vaya por donde vaya el reconocimiento es muy importante”, indicó ‘El Puma Carranza’. El excapitán crema jugó toda su vida en Universitario, desde las inferiores hasta su retiro como profesional en 2004. Asimismo, ganó ocho títulos de primera división, con lo que se convirtió en el jugador con más títulos del club.

“Vivo agradecido que he tenido muchos referentes que me mostraron el camino, mi ‘padre’ ha sido Leo Rojas, Oblitas, Cuéllar, Germán Leguía. Todos me dieron muestras de cariño porque yo llegué de muy chico a la ‘U’. La gente nos reconoce, somos gente sana que defendemos nuestra lucha y somos leales a lo nuestro”, añadió.