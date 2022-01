Una más y contando: Lionel Messi firma su ausencia número 11 con el PSG en la temporada

Cuando millones de personas vieron a Lionel Messi posar con la camiseta del PSG junto con el presidente Nasser Al-Khelaïfi, jamás hubiesen imaginado la actualidad que vive el argentino en el fútbol francés: once partidos sin salir en lista, solo 16 encuentros con su nueva camiseta, apenas un tanto y cuatro asistencias. Ahora, el club parisino informó que el rosarino no estará este domingo ante el Lyon por la Ligue 1, por lo que aún sigue sin debutar en 2022.

Un inicio de temporada muy irregular para el siete veces ganador del Balón de Oro y finalista al premio The Best 2021 , quien está acostumbrado a jugar la mayoría de partidos y no ser noticia por sus grandes ausencias. En esta nota repasaremos todas las veces que el rosarino fue desafectado por el entrenador Mauricio Pochettino, ya sea por desgastes de viajes, enfermedad o molestias musculares.

Las primeras ausencias

Tras firmar su vínculo con los parisinos en agosto pasado, Messi se perdió los dos primeros partidos de la temporada ante el Brest y Estrasburgo debido a la falta de ritmo tras haber ganado la Copa América. Recién pudo debutar en la cuarta jornada, precisamente el 29 de agosto, ante el Reims. Luego, Mauricio Pochettino decidió darle descanso ante el Clermont.

Cuando se pensaba que había agarrado ritmo y se estaba acostumbrando al fútbol francés, pues había encadenado dos partidos consecutivos ante el Brujas, por Champions League, y Lyon, el exjugador del FC Barcelona se volvió a perder los siguientes encuentros ante Metz y Montpellier .

Lionel Messi dio positivo al coronavirus a inicios del presente año. Foto: AFP

Sus mejores apariciones en Francia

Tras esta ausencia, Lionel Messi encadenó otros dos partidos como titular ante el Manchester City, equipo al que marcó su primer gol en Champions con camiseta parisina, y Stade Rennes. Posteriormente, no jugó ante Angers (por defender los colores de la selección argentina), RB Leipzig y Girondins (estos últimos por una lesión muscular). Previo a este compromiso, llegó a disputar tres encuentros seguidos.

Tras el parón por selecciones, el futbolista tuvo su mejor etapa con los parisinos, pues jugó ocho de los nueve encuentros oficiales desde el 20 de noviembre al 20 de diciembre, y se perdió únicamente el partido de Copa ante el modesto Feignies Aulnoye.

Finalmente, el exjugador del FC Barcelona no debutaría en este 2022 ante el Vannes y se perderáel partido de este domingo ante Lyon porque se encuentra “con su protocolo de recuperación individual post-COVID-19 durante los próximos días”.

Lista de partidos que se perdió