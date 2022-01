VER PSG vs. Lyon EN VIVO vía Star Plus: sigue AQUÍ el encuentro por la Ligue 1

PSG vs. Lyon EN VIVO se enfrentan este domingo 9 de enero, por la jornada 20 de la Ligue 1, a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Parc Olympique Lyonnais. Star Plus transmitirá el partido ONLINE a través de su plataforma de streaming. Asimismo, podrás seguir el compromiso GRATIS mediante la cobertura especial por internet de La República Deportes.

PSG vs. Lyon: previa

Los dirigidos por Mauricio Pochettino mantienen la primera posición del campeonato francés con 46 puntos, mientras que los leones andan por la mitad de la tabla con 24. No obstante, un triunfo podría acercarlos a la zona de clasificación para la Conference League.

Pese a la reciente baja confirmada de Lionel Messi, los parisinos saldrán al Parc Olympique Lyonnais con el objetivo de incrementar su ventaja en la Ligue 1. Kylian Mbappé, quien suma nueve goles en el campeonato francés, será el encargado de comandar el ataque.

Por el lado del local, los experimentados Xherdan Shaqiri y Jerome Boateng serán las piezas más valiosas. Además, estarán acompañados de la destreza de Lucas Paquetá y la potencia de Moussa Dembélé, por lo que se espera un cotejo con muchas situaciones de cara a portería.

PSG vs. Lyon: ficha del partido

Partido PSG vs. Lyon ¿Cuándo juegan? Domingo, 9 de enero ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus ¿Dónde juegan? Parc Olympique Lyonnais (Lyon)

PSG vs. Lyon: posibles formaciones

PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Wijnaldum, Paredes, Verratti; Simmons, Icardi y Mbappé.

Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Wijnaldum, Paredes, Verratti; Simmons, Icardi y Mbappé. Lyon: Lopes; Lukeba, Boateng, Da Silva; Malo Gusto, Guimaraes, Caqueret, Paquetá; Shaqiri, Aouar; y Dembélé.

PSG vs. Lyon: hora

Argentina: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Costa Rica: 8.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Estados Unidos (Florida): 2.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Lyon?

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. Lyon, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver PSG vs. Lyon ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Lyon por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este compromiso vía La República Deportes.

PSG vs. Lyon: ¿dónde juegan?

El Parc Olympique Lyonnais, ubicado en la ciudad de Lyon, Francia, será la plaza donde se dispute el encuentro.

Ligue 1: tabla de posiciones