Selección peruana: se cambió el horario del amistoso contra Jamaica

El pasado viernes 7 de enero, la cuenta oficial de la selección peruana anunció en un comunicado el cambio de horario para el partido amistoso entre Perú y Jamaica que se desarrollará el próximo 20 de enero en el Estadio Nacional de Lima. La Bicolor sostendrá este duelo con miras a su preparación para la próxima jornada doble de Eliminatorias Qatar 2022 ante Colombia y Ecuador, respectivamente.

En un inicio, el encuentro entre la Blanquirroja y los ‘Reggae Boys’ estaba pactado para las 08.00 p. m. (hora peruana). Ahora, el cotejo se jugará a las 4.00 p. m., también horario peruano.

“¡Atención! El encuentro amistoso de nuestra selección ante Jamaica tendrá nuevo horario”, señaló la FPF a través de sus redes sociales.

Cambio de horario del partido entre Perú y Jamaica en el Estadio Nacional de Lima. Foto: selección peruana

Gareca sobre las medidas sanitarias: “No estoy de acuerdo, pero hay que respetarlas”

La selección peruana viene preparándose para llegar en óptimas condiciones a sus próximos duelos por las Eliminatorias Qatar 2022. Por ello, la Blanquirroja afrontará dos amistosos ante Panamá y Jamaica en territorio nacional para que los jugadores que han dejado de competir, luego de terminar sus torneos con sus equipos, tengan rodaje y minutos de juego.

Estos encuentros no contarían con público, puesto que las nuevas medidas sanitarias brindadas por el Gobierno, ante la confirmada tercera ola de la COVID-19 en el país, indican que los estadios no deben tener aforo alguno (0%).

Al respecto, Ricardo Gareca, técnico de la Bicolor, mostró su disconformidad con las nuevas reglas; no obstante, precisó que deben cumplirse. “Hay que respetar las normas, qué vamos a hacer, no queda otra. No estoy de acuerdo, pero hay que respetarlas”, comentó el estratega argentino de 63 años de edad.