“¡Tiene buen pie!”: entrenador de Tolima se rinde ante la técnica del peruano Raziel García

No lleva ni un mes en el Deportes Tolima y Raziel García ya viene resaltando en el cuadro colombiano. Durante los primeros días de pretemporada, el seleccionado peruano ha cumplido una destacada labor siendo resaltado por su técnico Hernán Torres, quien no ha dudado en llenarlo de elogios debido a la técnica que maneja.

“Aspiramos a que Raziel se consolide en el fútbol colombiano, ya que es un jugador muy técnico, tiene buen pie y en los trabajos que hemos hecho en espacios reducidos muestra su capacidad, técnica y talento con el pie”, declaró el entrenador a Infobae.

El estratega, de 60 años, contó que antes de la llegada del volante peruano al Tolima, ya tenía algunas referencias sobre su juego y dominio con la pelota.

“Por lo que vi en los videos, tiene un gran manejo del balón. Además, tengo amigos en Perú y Raziel es un buen futbolista, inteligente, pensante, con un buen filtro de pases y buena técnica para pegarle de media distancia y balón detenido”, sostuvo.

Raziel García al Tolima: Esta será la primera vez que el peruano juegue en un equipo extranjero. Foto: Tolima

Posición de Raziel García en Tolima

Consultado por la posición que cubriría Raziel García en su equipo, el extécnico de FBC Melgar indicó que aún no ha tomado una decisión.

“Todavía no hemos tenido la posibilidad de plantear la parte técnica y táctica. Una vez trabajado en ese aspecto tomaremos decisiones. No he hablado con nadie. A nosotros nos recomendaron, lo miramos y evaluamos mediante los videos e hicimos seguimiento”, concluyó.

El volante nacional es uno de los habituales convocados por Ricardo Gareca a la selección peruana, tras su gran desempeño en la última Copa América jugada en Brasil.