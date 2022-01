Desde Djokovic hasta Kanté: repasa a los deportistas que se han declarado antivacunas

La polémica generada por la obtención de la exención médica de Novak Djokovic para disputar el Australian Open ha dejado una incógnita por resolver. La raqueta número 1 del mundo es un fuerte opositor a la vacunación obligatoria, por lo que aún queda duda sobre el procedimiento realizado por los órganos australianos para que el tenista serbio pueda hacerse con el permiso de ingreso al país oceánico.

No obstante, Djokovic, que tampoco ha dado a conocer si ha recibido o no alguna dosis contra el coronavirus, no es el único deportista que genera controversias en torno a la vacunación . Diversas figuras, entre futbolistas, jugadores de la NBA y hasta surfistas han hecho públicas sus posturas contrarias a las políticas de inmunización decretadas por los gobiernos a nivel mundial.

Los polémicos antivacunas del fútbol

Son tres los futbolistas que han mostrado públicamente su rechazo a la vacuna contra la COVID-19, algunos más dispuestos a argumentar sus razones y otros solo con la intención de generar disputas. A continuación, te mostramos quiénes son.

Joshua Kimmich y la problemática en Bayern Múnich

El mediocampista del cuadro bávaro declaró en una ocasión que no deseaba vacunarse hasta que existan suficientes pruebas científicas que demuestren la eficacia de la vacuna.

Lamentablemente, un caso positivo dentro del plantel de la selección alemana hizo que Kimmich deba regirse a una estricta cuarentena y sea sancionado con una reducción significativa de su sueldo por el club germano. Tras contagiarse en noviembre del año pasado, el jugador decidió acceder a la inmunización.

Wout Weghorst y las publicaciones que remecieron la Bundesliga

El delantero neerlandés que milita en el Wolfsburgo usó su cuenta de Instagram para publicar una polémica declaración. “ Imagina una vacuna tan segura que tienen que amenazarte para ponértela y una enfermedad tan grave que tienes que hacerte un test para saber que la tienes ”, escribió el atacante, lo que causó gran revuelo en las redes sociales. Finalmente, el futbolista terminó borrando la misiva no sin antes señalar que siempre hay que escuchar todas las opiniones posibles.

Wout Weghorst juega en el Wolfsburgo. Foto: Instagram Wout Weghorst

El rebelde de la Premier League: N’Golo Kanté

El centrocampista francés del Chelsea ha dejado en claro que no está dispuesto a vacunarse. De la misma manera, grandes figuras de la Premier League (aproximadamente el 25% de los jugadores del torneo inglés) han mostrado un rechazo a la inmunización.

A pesar de haberse perdido un buen número de partidos debido a su decisión, el jugador francés cuenta con el apoyo de su entrenador Thomas Tuchel, quien ha manifestado que no forzará a sus dirigidos a vacunarse.

Kanté ganó la Champions League con el Chelsea. Foto: Instagram N'Golo Kanté

Los anti-vacunas del tenis

Pierre-Hugues Herbert

El tenista francés ha expresado sus deseos de no recibir la vacuna contra la COVID-19, aunque, al contrario de Novak Djokovic, asumió la imposibilidad de competir en el Australian Open. “No era una opción para mí. Es un asunto complejo. No vacunarse es una elección personal”, señaló, en defensa de su decisión.

El tenista es campeón en la categoría dobles. Foto: Instagram Pierre-Hugues Herbert

Tennys Sandgren

La raqueta estadounidense se perderá la próxima edición del primer Grand Slam del año debido a su rechazo a la inmunización. El deportista generó polémica tras un irónico comentario sobre la posición de su colega Novak Djokovic.

“Creo que es el momento de que Novak haga público su historial completo de vacunación. Y su historial médico. Y sus números de cuenta. Y lo que desayunó cada día de la semana pasada”, señaló.

El estadounidense ha llegado hasta los cuartos de final del Australian Open. Foto: Instagram Tennys Sandgren

Otros casos en el deporte

Kyrie Irving, el antivacuna de la NBA

El jugador de los Brooklyn Nets ha dicho que, para él, “la vacunación es un plan satánico para conectar a un ordenador a los negros”. Su contundente negativa a la inmunización ha ocasionado que no pueda jugar en el estado de Nueva York debido a las políticas del gobierno local. No obstante, Irving no es el único antivacuna de la NBA, pero sí el más visible.

Kyrie Irving se ha mostrado en contra de la vacunación. Foto: Instagram Brooklyn Nets

La mentira de Aaron Rodgers

El pasado mes de agosto, el quarterback de Green Bay Packers de la NFL indicó que estaba vacunado. Sin embargo, en noviembre se contagió de COVID-19 y manifestó lo contrario. Tras su engaño, el jugador fue sancionado por la liga estadounidense, por su club y por una marca de patrocinio que decidió dejar de trabajar con él.

El jugador de la NFL fue duramente sancionado. Foto: Instagram Aaron Rodgers

Kelly Slater

El campeón de surf es un conocido antivacuna. Luego de la polémica generada por Novak Djokovic, se animó a brindar algunas declaraciones para el New York Times, medio en el que dejó entrever su postura. “Si están vacunados, ¿por qué se preocupan del status de otro? A menos que, claro, la vacuna no los proteja”, comentó.

Anthony Rizzo

Finalmente, el beisbolista de New York Yankees señaló en una oportunidad que se encontraba realizando su propia investigación sobre la COVID-19. Tras expresar su negativa a la vacuna, dio positivo a la prueba de coronavirus en el mes de agosto.