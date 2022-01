Novak Djokovic estuvo presente en evento público un día después de contagiarse de COVID-19

Novak Djokovic continúa en medio de la polémica. Este sábado, sus abogados revelaron que el tenista dio positivo por COVID-19 el 16 de diciembre. A pesar de ello, se conoció que el serbio asistió a un evento público al día siguiente de conocer que había contraído este virus.

‘Nole’ fue invitado por la Federación de Tenis de Belgrado a una ceremonia de premiación a jóvenes deportistas de su país., la cual se llevó a cabo el 17 de diciembre. En las fotografías se puede apreciar al deportista sin mascarilla y junto a una gran cantidad de adolescentes y niños.

Este hecho ha generado la indignación de diversos medios e hinchas que criticaron su actitud. Sin embargo, hay otro sector de aficionados que apoyan al ‘Hombre elástico’.

Djokovic continúa retenido en un centro de migrantes en Melbourne

El último miércoles 5 de enero, Novak Djokovic viajó al país oceánico para participar en el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Sin embargo, su visa fue anulada apenas pisó el aeropuerto de ese país y actualmente se encuentra retenido en un centro de migrantes en Melbourne.

El primer ministro de esta nación, Scott Morrison, indicó que el tenista no ha mostrado pruebas contundentes que garanticen que recibió una exención médica. “Esa evidencia es insuficiente, entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y estará en el próximo avión de regreso a casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto”, remarcó.