¡Juega el líder! Así formarían Inter y Lazio por la Serie A de Italia

Inter recibirá en el Giuseppe Meazza a la Lazio de Ciro Immobile por la jornada 21 de la Serie A italiana. Los dirigidos por Simone Inzaghi son líderes del calcio con 46 unidades y buscarán alejarse de su principal perseguidor AC Milan. Por otro lado, las águilas están a una victoria de acercarse a la zona de clasificación para la Champions League.

Inter vs. Lazio: posibles formaciones

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Arturo Vidal , Brozovic, Barella, Perisic, Alexis Sánchez y Lautaro Martínez .

Lazio: Strakosha; Hysaj, Patric, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Immobile y Zaccagani.

Inter vs. Lazio: posibles bajas

Inter: Hakan Calhanoglu, Alex Cordaz y Martín Satriano

Lazio: Jean-Daniel Akpa Akpro.

Inter vs. Lazio: hora

México: 1.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Cómo ver Inter vs. Lazio ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Inter vs. Lazio por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Serie A: tabla de posiciones