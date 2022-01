¿No quiere cambiar más de club? Griezmann se siente feliz y cómodo en el Atlético de Madrid

Antoine Griezmann ha recaído de su lesión en el muslo derecho, por lo que será baja ante Villareal y algunos partidos más. La ausencia del francés es muy sensible en el esquema del ‘Cholo’ Simeone. El ‘Principito’ retornó al cuadro colchonero por una cesión de dos temporadas con compra inmediata al FC Barcelona, club donde no le fue tan bien como él lo esperaba.

El francés declaró en una entrevista a Transfermarkt que está muy motivado con su vuelta y tiene en la mente cumplir los objetivos. “Espero que el Atlético me quiera mientras pueda seguir el ritmo de los partidos y el nivel de exigencia, y que podamos escribir otro gran historia”.

Sobre una posible transferencia al Bayern Múnich, el futbolista manifestó que no hay forma de mudarse al fútbol alemán. “No, en realidad no. Nunca lo pensé porque desde mi etapa en la Real Sociedad siempre me he sentido cómodo donde he estado y, en definitiva, ahora me siento más cómodo y más feliz aquí en el Atleti. Y no quiero volver a cambiar más”.

“Crecí deportivamente y en privado en el Atleti, con mi mujer, con mis hijos... Eso te ayuda a estar más relajado y a disfrutar de todo. Y luego me fui a Barcelona. Debido a las circunstancias, las cosas no salieron tan bien como esperaba. Así que quería volver a jugar con el ‘Cholo’ y con el Atleti otra vez. Eso es lo que más quería, y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho aquí y espero poder seguir así”, indicó.