Manchester City vs. Swindon Town EN VIVO por la FA Cup 2022: ¿cómo y dónde ver el partido?

AQUÍ Manchester City vs. Swindon chocan HOY por la FA Cup. El encuentro se dará en el County Ground y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana). El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN y Star+.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes , donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento del fútbol inglés.

Manchester City vs. Swindon Town: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Swindon Town ¿Cuándo? HOY, viernes 7 de enero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? County Ground ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Manchester City vs. Swindon Town: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Joao Cancelo, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Nathan Ake; Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Raheem Sterling y Gabriel Jesus.

Swindon Town: Joe Wollacott; Kaine Kesler, Akinwale Joseph Odimayo, Robert Hunt, Ellis Landolo; Jordan Lyden, Jonathan Williams, Louis Reed, Jack Payne; Tyreece Simpson y Harry McKirdy.

Manchester City vs. Swindon Town: previa

Sin su entrenador Josep Guardiola por contagio de COVID-19, Manchester City tendrá su debut en la FA Cup ante un equipo de la segunda división del fútbol inglés. Los citizens pasan un gran momento, ya que son punteros indiscutibles en la Premier League, donde han sumado 53 puntos y le llevan 10 de ventaja al Chelsea, su escolta en la tabla.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Swindon Town por FA Cup?

Manchester City vs. Swindon Town se verán las caras por la FA Cup de Inglaterra desde la 3.00 p. m. en las instalaciones del County Ground este viernes 7 de enero. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Manchester City vs. Swindon Town?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Dónde VER EN VIVO Manchester City vs. Swindon Town vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Manchester City vs. Swindon Town ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs. Swindon por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Swindon Town?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Swindon Town, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.