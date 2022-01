Real Madrid: Carlo Ancelotti y su respuesta directa si su equipo sufre ‘Vinicius-dependencia’

Real Madrid se medirá ante el Valencia, el sábado 8 de enero, por la vigésima jornada de LaLiga Santander en el Santiago Bernabéu. Los merengues iniciaron con el pie izquierdo el presente año , ya que cayeron ante el Getafe por 1-0, en el estadio Alfonso Pérez, y buscarán recuperarse para no perder más ventaja en la punta de la liga española.

El conjunto que viste blanco clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer por 3-1 al Alcoyano. En sus últimos dos partidos, los madridistas no han contado con la presencia de Vinicius Junior, debido a la cuarentena por dar positivo a la COVID-19.

Y este viernes, Carlo Ancelotti, entrenador del club, fue consultado si su equipo padece una ‘Vinicius-dependencia’, y el estratega italiano fue claro en su respuesta.

“Me parece mucho decir que en el Real Madrid hay dependencia. Hemos tenido un jugador que en la primera parte de la temporada lo ha hecho muy bien y nos ayudó a ganar los partidos como lo han hecho también Benzema o Militão”, dijo el DT italiano.

Asimismo, destacó las características del joven brasileño de 21 años de edad. “Vini Jr. te da desborde, uno contra uno, la posibilidad de hacer contras y también marcar goles. Si tengo que destacar una cosa, está claro que si le dejas espacio, es muy muy peligroso” , comentó el exestratega del Everton, se puede leer en el portal web del club.

Carlo Ancelotti lleva con el Real Madrid en la presente liga española 13 victorias, cuatro empates y dos derrota. Foto: AFP

Real Madrid: mercado de fichajes

El director técnico también habló sobre las posibles salidas de su equipo en el actual mercado de pases.

“Es un tema que no hemos hablado porque como he dicho antes, si hay jugadores que quieren salir, con el club se puede hablar. De momento, creo que todo el mundo está contento, quieren luchar esta temporada con el Real Madrid , entonces no hay discusión con esto”, precisó Ancelotti.

