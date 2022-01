Novak Djokovic: ¿cuál es la polémica con su dudosa participación en Australian Open sin vacunarse?

El número 1 en el mundo del tenis, Novak Djokovic, es noticia recientemente, pero no por algún récord superado o un campeonato obtenido, sino por su cuestionada llegada a Australia, donde, en un primer momento, no tuvo inconvenientes por su exención de vacuna contra la COVID-19, pero ahora permanece detenido en un hotel a la espera de la respuesta de las autoridades, por lo que su participación en el Australian Open 2022 no está confirmada.

¿Qué pasó con Djokovic?

El serbio ha declarado abiertamente su oposición a las vacunas contra COVID-19, por lo que, al viajar al país de Oceanía, se le otorgó una exención médica por parte de las autoridades, informó el deportista el último martes, quien llegó para disputar el Abierto de Australia, que inicia el 17 de enero.

Novak Djokovic saluda desde el hotel de refugiados en Australia. Foto: captura Marca Tv.

¿Cómo pudo ingresar a Australia?

El país exige que los extranjeros tengan las dos dosis de la vacuna para ingresar a su territorio, de lo contrario, cumplirán 14 días de aislamiento obligatorio. Aunque hay una política de exenciones, la cual permite que entren sin necesidad de su carné de vacunación.

Los motivos para conseguir una exención son tener una condición médica aguda, tal como miocarditis (inflamación del músculo del corazón) y el haber sido contagiado del SARS-CoV-2 en los últimos seis meses.

¿Cómo tomó Australia la exención de Novak Djokovic?

Las autoridades permitieron su arribo, pero el pueblo australiano se manifestó en contra de lo decidido, ya que ellos han pasado por confinamiento y diversas restricciones. Además, el país atraviesa la peor ola de contagios desde que inició la pandemia, con mas de 72.000 casos nuevos reportados el último jueves .

Casos de COVID-19 en Australia. Foto: captura

Debido a los reclamos de indignación, el primer ministro, Scott Morrison, cambió su postura y se canceló la visa del serbio, además, mencionó que ‘Nole’ sería devuelto a su país si no presentaba una prueba de la exención médica legítima.

Novak Djokovic es el máximo ganador del Australian Open. Foto: EFE.

¿Qué pasará con Djokovic y el Australian Open 2022?

Aún es incierto si disputará el Abierto de Australia , por lo que ha causado molestia en ‘Nole’ y sus allegados. Aunque hay tres tenistas no identificados que han ingresado al país, gracias a las exenciones, informaron medios australianos. Para el lunes 10 de enero, fue convocada la audiencia del Tribunal del Circuito Federal y de Familia de Australia, por lo que su estadía en el país está confirmada hasta ese día.

Aunque, este viernes, la ministra del Interior de Australia, Karen Andrews, respondió al Ministerio de Exteriores serbio -quien calificó de “trato indecente” lo ocurrido con el tenista- y dijo que “el señor Djokovic es libre de salir en cualquier momento en que decida hacerlo y la Fuerza de Fronteras, de seguro, se lo facilitará”.