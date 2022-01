Novak Djokovic continúa retenido en Australia

Por Mariano López V.

Ni Nueva York ni Milán. Tampoco París. ¿Madrid? Menos. Las dos ciudades del momento en el mundo son Melbourne (Australia) y Belgrado (Serbia). Y, al menos en este caso, no lo son por sus espectaculares paisajes, creciente economía o deliciosa comida. Para nada. Ambas cumplen papeles protagónicos en la aventura del tenista serbio Novak Djokovic por ingresar a Australia y convertirse en el máximo ganador de torneos de Grand Slam en toda la historia.

Mientras ‘Nole’ —un confeso opositor al proceso de vacunación— era retenido por segundo día consecutivo en una habitación del Park Hotel de Melbourne, decenas de sus compatriotas tomaron la calle para manifestarse en contra de las autoridades australianas y sus estrictas medidas sanitarias (haberse vacunado o haber recibido una exención médica). Al no cumplir ninguno de los dos requisitos, la visa de Djokovic había sido revocada a poco de su ingreso al país. En un momento, el tenista se asomó por la ventana de su habitación para saludar a sus seguidores.

Duro. Compatriotas de ‘Nole’ llegaron hasta las afueras del Park Hotel con banderas serbias. Foto: EFE

En Belgrado, el ambiente estuvo más tenso, especialmente tras la conferencia de prensa brindada por Srdjan, el padre de Novak, Diana, su madre, y Djordje, su hermano. “Novak es Serbia y Serbia es Novak. Están pisoteándolo y, por lo tanto, al pueblo serbio. Querían ponerlo de rodillas, pero no solo a él, sino también a nuestro país. Como Jesús, intentan crucificarlo, subestimarlo, ponerlo de rodillas”, declaró Srdjan. Sin embargo, no fue el único en hablar duramente del tema. “Lo que no es juego limpio es la caza política en la que participan todos, desde el primer ministro de Australia pretendiendo que las reglas son válidas para todos”, acompañó Aleksandar Vucic, presidente de Serbia.

El tenista número uno del Ranking ATP participará de una audiencia programada para el lunes entrante, con el objetivo de cambiar la decisión del Gobierno australiano. Mientras, seguirá retenido por las autoridades migratorias de Melbourne.

La frase

Habló Nadal. “Si estás vacunado, no hay problemas para jugar aquí. En mi opinión, el mundo ha sufrido demasiado como para no seguir las reglas”, afirmó el español.