Problemas en la Liga 1: Conoce los partidos que no serán televisados por GolPerú

El partido entre Asociación Deportiva Tarma vs. Deportivo Municipal, que dará inicio al torneo apertura de la Liga 1 Betsson, no será televisado por GolPerú. Esto, luego de que la Federación Peruana de Fútbol no pudiera llegar a un acuerdo por la renovación de los derechos de transmisión de tres clubes nacionales con el Consorcio Fútbol Perú, empresa conjunta de Media Networks y GolTV y encargada de manejar el conocido canal deportivo.

Los otros conjuntos afectados por la discrepancia entre ambos entes son Atlético Grau y Carlos Stein.

El desacuerdo implica que GolPerú no pueda transmitir los partidos en que los tres equipos jueguen en calidad de local, y, por fortuna, no afecta a sus duelos como visitante.

Programación oficial de partidos televisados por GolPerú

Tras conocerse la noticia, a través de sus redes sociales, el canal deportivo publicó una imagen con la programación exclusiva de la primera fecha del torneo apertura, que debido al alza de casos de la COVID-19 en el fútbol peruano, ha sido postergada hasta el 3 de febrero del 2022.

3 de febrero / 7.00 p.m.: Universitario vs. UCV

4 de febrero / 1.15 p.m.: Alianza Atlético vs. Ayacucho FC

4 de febrero / 3.30 p.m.: UTC vs. Atlético Grau

5 de febrero / 3.30 p.m.: Cienciano vs. Cantolao

6 de febrero / 1.15 p.m.: Carlos Mannucci vs. FBC Melgar

6 de febrero / 3.30 p.m.: Sport Boys vs. Alianza Lima

Programación de partidos de la Liga 1. Foto: Twitter GolPerú

Inicio de Liga 1 sufre retraso por COVID-19

El pasado 6 de enero, la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol decidió aplazar el inicio de la Liga 1 debido a un auge de casos de coronavirus presentados dentro de los planteles de algunos equipos. Ahora, la nueva fecha de comienzo será el 3 de enero.