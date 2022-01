VER Granada vs. Barcelona EN VIVO: sigue el partido por LaLiga Santander

Granada vs. Barcelona juegan EN VIVO este sábado 8 de enero desde las 12.30 p. m. (hora peruana) por la vigésima jornada de LaLiga Santander. El encuentro se disputará en el estadio de Los Cármenes y será transmitido por la señal de DirecTV Sports. Además, puedes seguir todas las incidencias del partido ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes.

Los catalanes vienen de derrotar 1-0 al Mallorca y buscan seguir escalando posiciones en la liga española, ya que se encuentran en el quinto lugar con 31 unidades. Por su parte, el equipo de Luis Abran empató 0-0 con el Elche en la fecha anterior, y se ubica en el puesto 13 con 23 puntos.

Granada vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Granada vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Sábado 8 de enero ¿A qué hora juegan? 12.30 p. m. ¿Qué canal transmite? DirecTV Sports ¿Dónde juegan? Estadio de Los Cármenes

Granada vs. Barcelona: posibles alineaciones

Granada: Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Torrente, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Antonio Puertas, Machís; Luis Suárez y Jorge Molina.

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Nico; Dembélé, Jutglà y Luuk de Jong.

¿A qué hora juegan Granada vs. Barcelona EN VIVO?

México – 11.30 a. m.

Perú – 12.30 p. m.

Colombia – 12.30 p. m.

Ecuador – 12.30 p. m.

Venezuela – 1.30 p. m.

Bolivia – 1.30 p. m.

Argentina – 2.30 p. m.

Chile – 2.30 p. m.

Paraguay – 2.30 p. m.

Uruguay – 2.30 p. m.

Brasil – 2.30 p. m.

España – 6.30 p. m.

¿Cómo ver Granada vs. Barcelona EN VIVO?

El compromiso EN VIVO entre Granada vs. Barcelona se transmitirá a través de la señal de DirecTV Sports, también podrás seguir el minuto a minuto del duelo por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Aquí te mostramos la lista de canales según tu ubicación para que puedas disfrutar del cotejo entre Granada vs. Barcelona.

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

¿Dónde ver Granada vs. Barcelona ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Granada vs. Barcelona por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Granada vs. FC Barcelona?

El partido EN VIVO entre Granada vs. FC Barcelona se llevará a cabo en el estadio Los Cármenes de la ciudad de Granada, Andalucía. A continuación, te enseñamos la ubicación del coloso.