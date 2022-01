Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach EN VIVO: hora y canal del duelo de la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach EN VIVO se enfrentan HOY viernes 7 de enero desde las 2.30 p. m. (hora peruana) en el Allianz Arena por la fecha 18 de la Bundesliga. El encuentro que protagonizarán los bávaros se podrá ver por el servicio streaming de Star Plus.

Para que no te pierdas ningún detalle de este partido.

Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach: ficha del partido

Bundesliga Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach ¿Cuándo juegan? HOY viernes 7 de enero ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Allianz Arena ¿Canal? Star Plus.

La previa del Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach

Regresa la Bundesliga. Luego de dos semanas, el fútbol alemán vuelve a la acción y el primer encuentro del 2022 será entre Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach.

El club bávaro es el líder del torneo con 43 puntos y saca una amplia ventaja a sus más cercanos perseguidores. En el Allianz Arena intentará empezar el año con el pie derecho ante uno de los equipos más débiles del certamen.

Mientras tanto, Borussia Monchengladbach llega a este encuentro con la necesidad de sumar puntos ya que se encuentra luchando en los puestos de descenso. Si bien no está en zona roja, está a solo tres unidades de ingresar en las últimas tres casillas de la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach?

El partido entre Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach empezará a las 2.00 p. m. en el territorio peruano. Revisa la hora de inicio según tu ubicación geográfica:

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

¿Cómo ver Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach?

Para acceder a Star Plus para ver el Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach