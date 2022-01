¡Regresa el ‘Jefe tribal’! Roman Reigns fue dado de alta médica y estará mañana en SmackDown

En WWE Day 1, Brock Lesnar iba a enfrentar a Roman Reigns por el Campeonato Universal; no obstante, este último dio positivo a la COVID-19 y su lucha fue cancelada. Además, la ‘Bestia’ fue añadida a la falta de cuatro esquinas por el Campeonato de la WWE, mismo que ganó tras cubrir al miembro de New Day, Big E.

Sin embargo, tal parece que la rivalidad entre el ‘Jefe Tribal’ y el exluchador de la UFC continuará. La empresa de los McMahon confirmó hoy que Roman Reigns recibió el alta médica y estará en el SmackDown que se dará este viernes 7 de enero.

Asimismo, la ‘Bestia Encarnada’ también estará presente en el programa de la marca azul para continuar con el feudo, pese a que Lesnar enfrentará a Bobby Lashley en WWE Royal Rumble 2022.

Brock Lesnar estará este viernes en SmackDown para encarar a Roman Reigns. Foto: WWE

WWE Royal Rumble 2022

El primer camino hacia WrestleMania tendrá lugar el 29 de enero de 2022 desde The Dome at America’s Center en Saint Louis, Misuri. El evento de pago cuenta con algunas luchas confirmadas, la más resaltantes, aparte de las batallas reales, será la de Brock Lesnar vs. Bobby Lashley por el Campeonato de la WWE.

WWE Royal Rumble 2022: luchas confirmadas