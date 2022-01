VER Juventus vs. Napoli EN VIVO HOY: transmisión de la Serie A vía ESPN y Star Plus

Juventus vs. Napoli EN VIVO se enfrentan HOY jueves 6 de enero a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) por la fecha 20 de la Serie A de Italia en el Juventus Stadium. El encuentro entre los napolitanos y el cuadro bianconero será televisado por ESPN.

Para que no te pierdas nada de este duelo, puedes seguir la transmisión ONLINE por la plataforma streaming de Star Plus a través de la cobertura especial de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto, incidencias y goles.

Juventus vs. Napoli: ficha del partido

Serie A Juventus vs. Napoli ¿Cuándo juegan? HOY jueves 6 de enero ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Juventus Stadium ¿Canal? ESPN y Star Plus.

La previa del Juventus vs. Napoli

Juventus recibirá este jueves 6 de enero al cuadro del Napoli por la jornada 20 de la Serie A en un duelo vital para los bianconeros.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri buscarán una victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones para llegar a los puestos de Champions League. Luego de un inicio complicado en el Calcio, la Vecchia Signora marcha en el quinto lugar con 34 puntos. Aún se encuentra lejos del líder Inter.

En tanto, Napoli, en la tercera casilla con 39, intentará dar la sorpresa en Turín y alcanzar el segundo lugar que ostenta el Milan.

Los napolitanos no quieren alejarse del cuadro del Inter y necesitan recuperar los puntos que perdieron en la fecha anterior en su derrota de local ante Spezia.

¿A qué hora juegan Juventus vs. Napoli?

Perú: 3.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Juventus vs. Napoli?

El cotejo Juventus vs. Napoli se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de ESPN y Star+.

¿Cómo VER EN VIVO Juventus vs. Napoli vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver EN VIVO Juventus vs. Napoli?

Para acceder a Star Plus y ver el Juventus vs. Napoli, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones a fin de disfrutar de todo el contenido disponible.

Últimos partidos entre Juventus vs. Napoli

Tabla de posiciones de la Serie A