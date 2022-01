VER Atlético de San Luis vs Pachuca: EN VIVO partido por el Torneo Clausura de la Liga MX

HOY Atlético de San Luis vs. Pachuca EN VIVO se enfrentan este jueves 6 de enero por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga MX, a partir de las 10.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. El duelo entre ambos equipos mexicanos será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN, TUDN y Star Plus. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de la Liga MX puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Atlético de San Luis vs. Pachuca: previa

En medio del rebrote de la COVID-19, la Liga MX decidió iniciar con el Torneo Clausura, el cual abrirá con el encuentro de Atlético de San Luis vs. Pachuca. El cuadro potosino llega a este torneo tras una mediana participación en el Apertura 2021. Calificaron de último momento a la repesca en la posición 12, pero fueron eliminados en aquel duelo ante Santos.

Por otra parte, Pachuca estrenará a su nuevo DT Guillermo Almada y esperar mejorar el puesto 15 que obtuvo en el torneo pasado. Al igual que el entrenador, los visitantes podrán contar con sus nuevos refuerzos, el mediocampista Jesús Trinidade, proveniente de Peñarol, y el lateral Fernando Navarro que viene de conseguir títulos con el León.

Atlético de San Luis vs. Pachuca: posibles alineaciones

Atlético San Luis: Barovero; Chávez, Bilbao, Coelho, Díaz; Clemente Rodríguez, Guemez, Sanabria, Sambueza y Berterame.

Pachuca: Ustari; Navarro, Herrera, Murillo, Cabral; Moreno, Guzman, Trindade, Sánchez, González y De La Rosa.

Atlético de San Luis vs. Pachuca: ficha del partido

Partido Atlético de San Luis vs Pachuca ¿Cuándo juegan? Jueves 6 de enero ¿A qué hora? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Alfonso Lastras Ramírez ¿En qué canal? ESPN, TUDN y Star Plus

¿A qué hora juega Atlético de San Luis vs. Pachuca EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Atlético de San Luis vs. Pachuca EN VIVO empezará a partir de las 10.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 10.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Paraguay: 12.00 a.m. (viernes 7 de enero)

Chile: 12.00 a.m. (viernes 7 de enero)

Argentina: 12.00 a.m. (viernes 7 de enero)

Uruguay: 12.00 a.m. (viernes 7 de enero)

Brasil: 12.00 a.m. (viernes 7 de enero)

España: 4.00 a.m. (viernes 7 de enero)

¿Cómo ver Atlético de San Luis vs. Pachuca ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético de San Luis vs. Pachuca por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.