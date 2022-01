Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda EN VIVO: hora y canal del duelo por la Copa del Rey

Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda EN VIVO se enfrentan HOY, 6 de enero, en el estadio Cerro del Espinoor por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El cotejo está pactado para las 3.30 p. m. (hora peruana) y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, videos con los goles e incidencias del juego.

Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 6 de enero del 2022 ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Cerro del Espino ¿En qué canal? DirecTV Sports

Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda: la previa

¿Nueva sorpresa? Atlético de Madrid intentará mostrar sus credenciales de candidato en la presente edición de la Copa del Rey. Los dirigidos por Diego Simeone buscarán avanzar a los octavos de final en su visita al estadio Cerro del Espino.

Pese al mal cierre de año, en su primer partido del 2022 ante el Rayo Vallecano los Colchoneros lograron cortar una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar. Esto les permitió ubicarse en la cuarta posición del torneo y acercarse al líder Real Madrid.

Por su parte, Rayo Majadahonda es otro de los equipos de la tercera categoría que buscarán dar el golpe en el certamen. En las instancias previas salieron airosos ante el Eldense y el Málaga.

Fixture de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda?

El Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda comenzará a las 3.30 p. m. en el territorio peruano. Revisa los horarios del inicio de este partido según tu ubicación geográfica:

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda?

El duelo Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda será transmitido en territorio peruano desde la señal de DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos televisivos de grandes competencias, como LaLiga Santander.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda EN VIVO vía DirecTV Sports?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda por DirecTV Sports de acuerdo a la región en la que te ubiques.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Lecomte; Vrsaljko, Felipe, Giménez, Lodi; Llorente o Carrasco, De Paul, Kondogbia, Lemar; Cunha o Griezmann, Luis Suárez.

Rayo Majadahonda: Gorka Giralt; Cristian Pérez, Casado, Borja González, Ángel Bastos; Jesús Bernal, Tassendero, Raúl Sánchez, Juanjo; Mawy, Rubén Sánchez.

¿Dónde se jugará el partido Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda?

El Atlético Madrid vs. Rayo Majadahonda se jugará en el estadio Cerro del Espino, ubicado en la ciudad de la Majadahonda, Madrid. Dicho recinto deportivo cuenta con una capacidad para 3.800 espectadores.