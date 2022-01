Rodrigo Cuba sobre Sport Boys: “Llegaremos bien al inicio del torneo”

Sport Boys continúa con sus trabajos de pretemporada para llegar de la mejor forma al inicio de la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Rodrigo Cuba, refuerzo del cuadro rosado, brindó una entrevista para gol Perú y se refirió a la actualidad de la Misilera.

“ Hemos tenido un par de amistosos. Creo que aún nos faltan un par de partidos para agarrar el ritmo que queremos, pero estamos a tiempo. Venimos trabajando de la mejor forma y llegaremos bien al inicio del torneo”, declaró el defensor.

Además, el ‘Gato’ habló sobre la posición en la que lo está usando el técnico Ytalo Manzo. “El profesor Ytalo Manzo me pide más de lo del año pasado, mucha amplitud por derecha, ya que me está usando de carrilero por allí en una línea de cinco. Me siento bastante cómodo. Voy a sumar desde donde me toque estar y a aportar lo que sea necesario”, indicó.

Cuba llegó al conjunto porteño esta temporada, procedente de la Universidad César Vallejo. En el 2021, el lateral derecho disputó 20 encuentros, anotó un gol y brindó dos asistencias.

Sport Boys volvió a los entrenamientos tras no presentar más casos de COVID-19

Hace unos días, Sport Boys informó que se detectaron tres casos positivos por COVID-19 dentro de su plantel. Tras realizar nuevas pruebas, el cuadro rosado volvió a sus entrenamientos, al no presentar nuevos integrantes infectados por este virus.

Además, el conjunto chalaco tenía pactado un amistoso ante Cienciano en la Tarde del Papá, pero este fue cancelado por un contagio masivo de coronavirus en el club cusqueño.