Renzo Garcés: “Esperemos que siga habiendo público en los estadios”

Renzo Garcés fue una de las sorpresas en la última convocatoria de la selección peruana. Pese a que el zaguero de la César Vallejo atraviesa un buen momento con su equipo, la buena performance de la defensa de la Bicolor en los últimos encuentros hizo pensar que no habría novedades en esa zona del campo.

El jugador poeta habló con los medios de comunicación tras la sesión de entrenamientos bajo las órdenes de Ricardo Gareca. El defensor expresó su sentir por volver a ser llamado a la selección. “Me siento muy feliz y agradecido con Dios por esta oportunidad. Tengo la expectativa de poder debutar. Sigo trabajando día a día, creciendo en todos los aspectos y llenándome de experiencia”, explicó.

Garcés destacó su crecimiento en las últimas temporadas e indicó cuánto podría aportarle a la Bicolor. “Creo que con el transcurso del tiempo he ido madurando. Me siento mucho más preparado para afrontar las cosas. Dios me ha capacitado en todos los aspectos para afrontar lo que se viene”, manifestó.

El defensor también resaltó la importancia de codearse con los habituales convocados. “Pisar la Videna y compartir con compañeros que están en gran nivel permite crecer bastante. Ayuda a sumar experiencia en los físico y en lo mental”, sostuvo.

Sobre las nuevas restricciones

El futbolista de la UCV deseó que la selección pueda contar con la presencia de sus seguidores en el próximo duelo de local por eliminatorias. “El apoyo de la gente es importante porque el aliento de la hinchada es lo que empuja al equipo. Esperemos que siga habiendo público en los estadios”, concluyó.