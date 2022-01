Dr. Gotuzzo sobre Guerrero: “Ha roto una norma y ha puesto en riesgo a muchas personas”

En medio de las restricciones sanitarias por el aumento de casos de COVID-19 en nuestro país, Paolo Guerrero realizó una fiesta por su cumpleaños número 38. El doctor Eduardo Gotuzzo brindó una entrevista a Radio Ovación y criticó el comportamiento del capitán de la selección peruana.

“ Guerrero no tuvo un buen comportamiento, ha roto una norma y ha puesto en riesgo a muchas personas, incluso a él mismo. Los contagios se han incrementado demasiado en las últimas semanas, se saturan los sistemas de salud, etc. Hay una responsabilidad personal, pero también social”, señaló.

“Un jugador profesional debe ser responsable, no solo por su trabajo, sino porque representa a un país. En ese sentido, no creo que cada uno pueda hacer lo que quiere, pero en un momento de pandemia está mal. No es provechoso que los ídolos de los niños o adultos jóvenes se encuentren en actividades o un comportamiento incorrecto”, agregó el médico.

El Dr. Gotuzzo y la reducción de aforo en los estadios

Por otro lado, Eduardo Gotuzzo se refirió a la medida establecida por el Gobierno que no permite el ingreso de público a los estadios. “Todo va a depender de los siguientes días, si la tasa de contagios sigue creciendo, creo que no sería apropiado tener el partido con público , pero de hacerlo, no sería con más del 20%, y que sea con mascarillas”, indicó.

“El ejemplo de los estadios de Europa donde no usan mascarillas es un mal ejemplo, ya que es una fuente de contagio enorme. La comisión debería tomar las decisiones de acuerdo a las coordinaciones con el Minsa”, añadió el infectólogo.