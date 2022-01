¡Pide respeto! Hermano de Novak Djokovic: “Mi hermano no es un criminal, sino un deportista”

La situación que viene atravesando el tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, en Australia, ha provocado que diferentes personajes se pronuncien. Si bien la mayoría, como el caso de Rafael Nadal, se han mostrado críticos por la decisión tomada por el serbio, la familia del popular ‘Nole‘ ha salido a mostrarle su apoyo.

Uno de ellos es el hermano menor, Djordje Djokovic, quien junto a sus padres, Srdjan y Dijana, ofrecieron una conferencia de prensa en su país para explicar la situación del tenista, a quien no se le ha otorgado una visa para ingresar al país del continente de Oceanía y disputar el Australian Open.

“Mi hermano no es un criminal, sino un deportista. La última noticia que tenemos es que el tribunal ordenó a las autoridades que no lo deportaran hasta el lunes por la mañana. Inmediatamente después, se enteró que no le van a dejar entrar en Australia los próximos 3 años”, declaró el menor de los Djokovic.

Novak Djokovic es el máximo ganador del Australian Open. Foto: EFE.

En esta misma línea, Djordje afirmó que su hermano no violó ningún protocolo y que las autoridades australianas le quitaron el celular. Por dicha razón, no pudieron comunicarse con ‘Nole‘.

“Tenía documentación al igual que los tenistas que ingresaron al país. Cuando llegó a Australia, sufrió una gran ofensa diplomática. Fue interrogado por funcionarios de aduanas fronterizas. Durante los primeros 45 minutos, pudo comunicarse con su familia. Luego, le quitaron el teléfono y no pudimos comunicarnos con él durante tres horas y media. Después, se tomó la decisión de que no se le otorgaría visa para permanecer en Australia”, sostuvo.

Padre Novak Djokovic busca salidas para su hijo

Por su parte, el padre del tenista serbio, Srdjan Djokovic, cuestionó a las autoridades del Gobierno de Australia y afirmó que solo tienen tres salidas para terminar con el calvario que vive su hijo.