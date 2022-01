Manchester City querría fichar a Sergio ‘Kun’ Agüero como nuevo embajador del club

Sergio Agüero anunció su retiro del fútbol el pasado 15 de diciembre del 2021. El artillero argentino colgó los botines luego de sufrir problemas cardiacos. Su último club fue el FC Barcelona, y anotó su gol definitivo de su carrera ante el Real Madrid por la liga española.

A días de cumplirse un mes de su jubilación, su exequipo Manchester City, donde hizo historia, desearía incorporarlo nuevamente, pero esta vez como embajador del club. El cuadro ciudadano cuenta con otros jugadores imagen de la institución, por ejemplo, Shaun Wright Phillips, Micah Richards, Joleon Lescott y Mike Summerbee.

Según el medio The Sun, los citizens tienen pensado traerlo de nuevo. “El City tiene en mente presentarle una oferta al argentino para que vuelva a la entidad en calidad de embajador, poco tiempo después de separar sus caminos el verano pasado” , apunta el diario As.

Las palabras del ‘Kun’ en su retiro del fútbol

El ahora exjugador de 33 años realizó una conferencia en Barcelona, donde informó su despedida de los terrenos de juego.

“Esta comparecencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Primero es mi salud. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días”, dijo Agüero, según cita Marca.

“Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas. Estoy orgulloso y feliz por mi carrera” , agregó.