En el ojo de la tormenta: los escándalos de Novak Djokovic durante la pandemia

Tras dos años conviviendo con la COVID-19, las restricciones a lo largo del mundo han ido cambiando con el fin de preservar la salud de los ciudadanos. Australia no es la excepción, sobre todo al ser un territorio sin frontera terrestre tiene muy focalizados los accesos aéreos y maritimos del país, esto con el fin de evitar la expansión de nuevas variantes del virus. Al ser el número #1 del tenis y considerando tener una justificación, Novak Djokovic pensó que podría retener su título del Australian Open este 2022, pero la situación en el país oceánico ya no es la misma del año pasado.

En el 2021, el serbio se adjudicó su noveno título de Grand Slam australiano tras vencer por 3-0 al ruso Daniil Medvédev en la gran final. En ese entonces la vacunación en el país de Oceanía recién empezaba y el control en las fronteras se media con las pruebas PCR, situación muy diferente a la que encontró el serbio en su llegada a Melbourne.

Anuncio del tenista. Fuente: Instagram Novak Djokovic

Djokovic quiso justificar su no vacunación con un permiso de exención médica que le fue concedida por dos comités independientes de expertos médicos, situación que el mismo ‘Nole’ destacó en sus redes sociales en la previa de su viaje a Australia. A pesar de ello, su permiso especial no fue suficiente para las autoridades del país oceánico, siendo el primer ministro el encargado de anunciar su deportación al mundo.

“Su evidencia es insuficiente, entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y estará en el próximo avión de regreso a casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto ”, señaló Scott Morrison.

De momento, el deportista serbio se encuentra en un hotel en Melbourne esperando un solución favorable. La polémica sigue creciendo, aunque no es la primera de Djokovic desde que inició la pandemia. Repasa aquí todas sus declaraciones y hechos que ha protagonizado el tenista de 34 años desde el 2020.

Su primer ‘no’ a la vacunación

Novak Djokovic es el actual número 1 del tenis en el ranking ATP. Foto: ATP.

Durante un Facebook Live en abril del 2020, Djokovic fue consultado si él estaría dispuesto a vacunarse al momento de concretarse una inyección efectiva, a lo que el serbio no dudó y se opuso tajantemente.

“Personalmente, yo me opongo a la vacunación y no quisiera ser forzado por alguien a ser vacunado para poder estar en condiciones de poder viajar. Pero, si esto se transforma en algo compulsivo yo debería tomar una decisión. Yo tengo mis propios pensamientos sobre este asunto y no sé si esos pensamientos cambiarán en algún momento ”, indicó.

Estas declaraciones llamaron la atención en todo el mundo y dividió a sus compañeros del tenis, donde muchos de ellos estaban en contra de sus comentarios. Esa actitud daba luces de lo que pasaría después.

El polémico Adria Tour

Nole organizó un torneo de tenis en plena pandemia. Foto: ESPN.

Meses posteriores a sus declaraciones sobre las vacunas, ‘Nole’ organizó un torneo de tenis en los Balcanes llamado el Adria Tour. El evento estuvo lleno de polémicas por su organización con público y las criticas por no medir las consecuencias de la pandemia que también afectaba a esa zona de Europa del Este.

Djokovic defendió su torneo señalando que la situación en esos países era diferente a los Estados Unidos o Inglaterra , pero todo se salió de control poco antes de terminar, ya que los contagios se incrementaban exponencialmente y tuvo que cancelar los últimos dos partidos.

Los problemas crecieron luego de que se mostraran videos de una fiesta en Belgrado (Serbia), donde se ve a los jugadores del torneo celebrando y bailando con si el virus no existiera. Las criticas de muchos compañeros del tenis se hicieron presentes, más aún luego de que varios de los que participaron en el Adria Tour dieran positivo al virus.

Contagiado junto a su esposa

Nole y su esposa Jelena. Foto: Infobae.

Luego de algunos días de suspendido el torneo, se informó que ‘Nole’ y su esposa Jelena estaban contagiados con COVID-19. “Inmediatamente al llegar a Belgrado, me sometí a la prueba junto a todos los miembros de mi familia y el equipo con el que estuvo en Belgrado y Zadar. Di positivo junto a mi esposa. No muestro síntomas”, señaló el tenista en un comunicado oficial.

Asimismo, siguió justificando el campeonato a pesar de todo lo sucedido con los espectadores y sus compañeros. “Todo lo que hicimos en el último mes lo hicimos con un corazón puro y sinceras intenciones. Nuestro torneo tenía la intención de unir y compartir un mensaje de solidaridad y compasión por toda la región”, indicó.

Descalificado del US Open

Djokovic fue descalificado del US Open del 2020 por tirarle un pelotazo a una jueza de línea. Foto: EFE.

Luego de recuperarse del virus y con el reinicio de la competencia profesional de tenis, Djokovic viajó a Estados Unidos para disputar el US Open. Si bien ya no habló sobre el virus, siguió causando polémica, esta vez desde la cancha.