Villarreal vs. Sporting Gijón EN VIVO: ¿cómo, cuándo y dónde ver el partido por Copa del Rey?

Villarreal vs. Sporting de Gijón chocan HOY, 6 de enero, por los dieciseisavos de la Copa del Rey 2022. El enfrentamiento se dará en El Molinón y está pactado para las 12.00 p. m. (hora peruana). El duelo tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports y también contará con una cobertura GRATIS ONLINE en La República Deportes.

Villarreal vs. Sporting Gijón: ficha del partido

Partido Villarreal CF vs. Sporting de Gijón Fecha HOY, 6 de enero Hora 12.00 p. m. (hora peruana) Lugar El Molinón Canal DirecTV Sports

Villarreal vs. Sporting Gijón: posibles alineaciones

Villarreal CF: Asenjo, Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Iborra, Trigueros, Yeremy Pino, Moi Gómez; Gerard Moreno y Raba.

Sporting Gijón: Mariño, Bogdan, Babin, Borja López, Kravets, Christian Rivera, Nacho Méndez, César, Pedro Díaz, Gaspar Campos y Djurdjevic.

Villarreal vs. Sporting Gijón: previa del partido

Para este encuentro, el Villarreal contará con un buen número de bajas, ya que puede llegar a tener una decena. Y es que a los lesionados Rubén Peña, Arnaut Danjuma, Paco Alcácer y Francis Coquelin, se deben sumar la ausencia de los jugadores convocados para la Copa África, es decir, los futbolistas Serge Aurier, Boulayé Dia, Aïssa Mandi y Samu Chukwueze.

El Sporting, aunque no tira la Copa del Rey, está más centrado en revertir su situación en la liga, por lo que todo hace pensar que Gallego se guardará a varios de los jugadores más destacados para el partido del domingo en Málaga, ya que las posibilidades de eliminar al Villarreal son, a priori, mínimas.

Con información EFE.

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Sporting Gijón por la Copa del Rey 2022?

Villarreal vs. Sporting Gijón se verán las caras por los dieciseisavos de la Copa del Rey desde la 12.00 p. m. en las instalaciones de El Molinón este jueves 6 de diciembre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 1.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 2.00 p. m.

¿Cómo seguir Villarreal vs. Sporting Gijón en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Villarreal vs. Sporting Gijón ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Villarreal vs. Sporting Gijón por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura ONLINE de La República Deportes .

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.