Aubameyang dio positivo por COVID-19 luego de ser captado en una fiesta en Dubai

No aprende la lección. En algún momento el nombre de Pierre Emerick Aubameyang fue voceado como un posible refuerzo para el Real Madrid y el Barcelona; sin embargo, sus últimos actos de indisciplina lo marginaron del Arsenal y, a pocos días de disputar la Copa África, dio positivo a COVID-19 luego de ser captado en una fiesta.

El encargado de confirmar la noticia fue el entrenador de la selección de Gabón. El francés Patrice Neveu mencionó que son dos los futbolistas afectados: el atacante de los Gunners y Mario Lemina . Si bien no tienen síntomas, su presencia para el inicio de la competición no está asegurada.

“Les han realizado una prueba de PCR de confirmación y actualmente se encuentran en régimen de aislamiento en su hotel”, manifestó el estratega en diálogo con AFP.

Recordemos que entre semana se filtraron unas imágenes de ambos deportistas en una jarana en Dubai. Dicho suceso habría ocurrido después de derrotar por 3-0 a Burkina Faso en un partido amistoso de preparación.

De esta manera, Aubameyang, quien no juega desde hace un mes en la Premier League por temas extradeportivos, no estaría presente en el debut de su país en el certamen continental el próximo 10 de enero ante Comoras por el grupo C.

¿Cuándo empieza la Copa África 2022?

La Copa África empezará este nueve de enero y finalizará el seis de febrero. En torneo contará con la participación de 24 equipos, divididos en seis grupos, y todos los cotejos se disputarán en Camerún.