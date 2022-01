¡Memoria intacta! Eriksen: “Recuerdo todo, excepto los minutos en los que estaba en el cielo”

En la memoria de Christian Eriksen aún queda latente el 12 de junio del 2021, cuando en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia por la primera jornada del Grupo B de la Eurocopa, se descompensó generando la alarma de todos los asistentes del Parken Stadion de Copenhague. Medio año después de este hecho, el mediocampista danés contó lo que vivió en aquella oportunidad.

Durante una entrevista que brindó a la cadena danesa DR1, el futbolista de 29 años indicó que antes de caer en el campo de juego, no había sentido ninguna dolencia que le haga presagiar que algo andaba mal.

“Me sentí genial, no había indicios de nada. Me sentía normal, así que no lo vi venir en absoluto. Recuerdo el saque de banda de Maehle. Recuerdo que me golpeó la pelota y la devolví usando la espinilla. Sentí un pequeño calambre en la pantorrilla y luego me desmayé”, afirmó.

Christian Eriksen se encuentra sin equipo actualmente. Foto: AFP

Minutos después, el jugador recobró la conciencia y escucho las voces de las personas que lo estaban rodeando para atenderlo.

“Luché por respirar, y luego escuché voces débiles y médicos hablando. Estoy pensando, no puedo ser yo el que está acostado aquí. Estoy sano. Mi primer pensamiento es que me rompí la espalda. ¿Puedo mover mis piernas? Puedo mover los dedos de los pies, pequeñas cosas como esa. Lo recuerdo todo, excepto aquellos minutos en los que estaba en el cielo”, acotó.

Christian Eriksen tras despertarse

Al ser estabilizado, el futbolista fue llevado de inmediato a una ambulancia, escoltado por sus compañeros, quienes evitaron que las cámaras de televisión lo grabaran.

“Recuerdo la atmósfera. El lino blanco a mi alrededor para protegerme de la vista. Miro hacia arriba y veo a los fans cantando. Me llevan a la ambulancia. Lo recuerdo claramente”, sostuvo.