Pese a las bajas, así formaría el Bayern Múnich ante el Borussia M’gladbach

Bayern Múnich vs. Borussia M’gladbach se enfrentan este 7 de enero por la jornada 18 de la Bundesliga. A pesar de que los bávaros pidieron posponer el encuentro por las bajas que hay en su plantel, el juego se disputará con normalidad, por el momento.

Bayern Múnich vs. Borussia M’gladbach: posibles formaciones

Bayern Múnich: Sven Ulreich; Benjamin Pavard, Niklas Süle, Bouna Sarr, Tanguy Nianzou; Marcel Sabitzer, Marc Roca, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Thomas Müller y Robert Lewandowski .

Borussia M’gladbach: Yann Sommer; Rami Bensebaini, Nico Elvedi, Matthias Ginter; Kouadio Koné, Christoph Kramer, Stefan Lainer, László Bénes, Marcus Thuram, Alassane Plea y Lars Stindl.

Bayern Múnich vs. Borussia M’gladbach: posibles bajas

Bayern Múnich: Eric Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Manuel Neuer, Omar Richards, Leroy Sané, Josip Stanisic, Corentin Tolisso, Dayot Upamecano, Lucas Hernández y Tanguy Nianzou.

Borussia M’gladbach: Keanan Bennetts, Jordan Beyer, Mamadou Doucouré, Jonas Hofmann, Joe Scally y Denis Zakaria.

Bayern Múnich vs. Borussia M’gladbach: horario

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

¿Cómo ver Bayern Múnich vs. Borussia M’gladbach ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Bayern Múnich vs. Borussia M’gladbach por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.