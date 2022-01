AC Milan vs. Roma EN VIVO: cómo y dónde ver el partido de la Serie A

AC Milan vs. Roma se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el Estadio San Siro de Milán por la jornada 20 de la Serie A de la Italia. La transmisión del partido va EN DIRECTO por internet vía Star Plus a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto van a través de La República Deportes.

¿Cómo llega AC Milan ante Roma?

El elenco rossonero llega a este encuentro con un gran número de bajas. Primero están Ballo Tourè, Kessie y Bennacer porque disputarán La Copa Africana. Luego, Kjaer, Castillero y Pellegri por lesión. Por último, hay futbolistas que han dado positivo a la COVID-19. Hasta la fecha, el club no ha dado a conocer los nombres de las personas contagiadas, pero confirmó que son tres.

A esto se suma que Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic y Rafael Leão no están 100% recuperados físicamente, pero de todas maneras deberán entrar al campo por la cantidad de bajas. El último choque que sostuvo el Milan fue el 22 de diciembre y terminó con un 4-2 a favor del cuadro rojinegro.

¿Cómo llega Roma ante AC Milan?

El cuadro dirigido por José Mourinho se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones y no pierde hace tres jornadas. Sin embargo, necesita seguir ganando para acercarse a los primeros puestos. Con 32 puntos, está a dos unidades de la Juventus y a seis del cuarto. Contra el Milan, ya se han enfrentado esta temporada en octubre y fue un 2-1 en contra de los romanos.

AC Milan vs. Roma: ficha del partido

AC Milan vs. Roma Serie A ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 6 de enero ¿Dónde? Estadio San Siro de Milán ¿ A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Star Plus

¿A qué hora juega AC Milan vs. Roma por la Serie A?

Perú: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Estados Unidos: 12.30 p. m. (ET) / 9.30 a. m. (PT)

México: 11.30 a. m.

Costa Rica: 11.30 a. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Italia: 6.30 p. m.

Francia: 6.30 p. m.

Alemania: 6.30 p. m..

¿Dónde ver AC Milan vs. Roma EN VIVO ONLINE GRATIS?

AC Milan vs. Roma en Perú: Star+

AC Milan vs. Roma en Argentina: Star+

AC Milan vs. Roma en Bolivia: Star+

AC Milan vs. Roma en Brasil: Star+

AC Milan vs. Roma en Chile: Star+

AC Milan vs. Roma en Colombia: Star+

AC Milan vs. Roma en Costa Rica: ESPN Norte, Star+

AC Milan vs. Roma en Ecuador: Star+

AC Milan vs. Roma en México: Star+, ESPN Mexico

AC Milan vs. Roma en Paraguay: Star+

AC Milan vs. Roma en España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

AC Milan vs. Roma en Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com

AC Milan vs. Roma en Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network

AC Milan vs. Roma en Uruguay: Star+

AC Milan vs. Roma en Venezuela: Star+.

¿Cómo ver AC Milan vs. Roma ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido AC Milan vs. Roma por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs. Roma?

Para acceder a Star Plus y ver el AC Milan vs. Roma, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

AC Milan vs. Roma: alineaciones probables

AC Milan : Maignan; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo; Tonali, Krunic; Messias, Brahim, Saelemaekers; y Giroud.

AS Roma : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Viña; Pellegrini, Zaniolo y T. Abraham.

¿Dónde se jugará el partido de AC Milan vs. Roma?

El lugar donde se disputará el AC Milan vs. Roma por la jornada 20 de la Serie A de Italia es el estadio San Siro, ubicado en la ciudad de Milán, región de Lombardía, Italia.