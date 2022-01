William Regal lidera nueva lista de despidos en WWE

La World Wrestling Entertainment, mejor conocida como WWE, habría liberado de sus contratos a algunos trabajadores como parte de una nueva ola de despidos, que en 2021 dejó ir a talentos como: Jeff Hardy, Bray Wyatt, Braun Strowman, John Morrison, Nia Jax, entre otros.

Según el periodista Sean Ross de Fightful Select, la empresa de los McMahon despidió a William Regal (gerente general de NXT 2.0), Sarah Cummins (vicepresidenta de productos de consumo), Road Dogg (productor), Ace Steel (entrenador), Ryan Katz (escritor), Dave Kapoor (creativo) y Scott Armstrong (árbitro) .

El nombre más impactante es el de Regal, debido a que trabajó por más de dos décadas con la empresa, como luchador y gerente de la marca NXT 2.0.

Títulos de William Regal en la WWE

Campeonato Intercontinental de la WWE (2 veces)

Campeonato Europeo de la WWE (4 veces)

Campeonato Hardcore de la WWE (5 veces)

Campeonato Mundial en Parejas (4 veces) con Lance Storm (2), Eugene (1) y Tajiri (1)

Rey del ring 2008

WWE Royal Rumble 2022

El primer camino hacia WrestleMania tendrá lugar el 29 de enero de 2022 desde The Dome at America’s Center en Saint Louis, Misuri. El evento de pago ya cuenta con algunas luchas confirmadas, la más resaltantes, aparte de las batallas reales, será la de Brock Lesnar vs. Bobby Lashley por el Campeonato de la WWE.

WWE Royal Rumble 2022: luchas confirmadas