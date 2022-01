Gareca no declara y deja mensaje irónico: “Ahora no puedo por el virus, no”

Paolo Guerrero está en el ojo de la tormenta esta última semana tras hacer una fiesta con un gran número de personas en Año Nuevo por motivo de su cumpleaños, a pesar del alza de contagios en el país. Ricardo Gareca volvió al Perú este último lunes e indicó que “cada uno es dueño de cuidar su vida”, palabras que fueron criticadas en las redes sociales.

Sin embargo, la actitud del estratega argentino con la prensa cambió este miércoles, ya que no quiso declarar en su salida de la Videna. Cabe recordar que los trabajos con la selección peruana ya comenzaron, debido a que a fin de mes se disputará amistosos con Panamá y Jamaica. Luego, la Bicolor se jugará la vida en la nueva fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Canal N acudió a los exteriores de la Villa Deportiva Nacional, en San Luis y quiso sacarle algunas palabras al Tigre, quien contestó de manera tajante que no podía. Lo que dijo después desencajó totalmente a todos los presentes, pues contestó de forma irónica: “Ahora no puedo precisamente por el virus, no. Mucho contagio otra vez” .

Antes de Gareca, salió Paolo Guerrero, a quien se le consultó sobre su fiesta realizada por sus 38 años, la cual fue duramente criticada porque estaban prohibidas las celebraciones por la inminente tercera ola de la COVID-19, confirmada este lunes por el ministro de Salud, Hernando Ceballos. El ‘Depredador’ no quiso manifestarse al respecto y dijo que se pronunciará en su debido momento.

“Hay que dejar a la gente que haga su vida. No hay que cundir el pánico, es importante que nosotros empecemos a hacer una vida normal. Cada uno es dueño de cuidar su vida. Dejen que la gente resuelva de su vida”, fueron las primeras declaraciones de Gareca en su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.